Invitat în podcastul arhitectului Omid Ghannadi, Tudor Chirilă, antrenor la „Vocea României” și solist al trupei Vama, a dezvăluit că și-a cumpărat și el o gospodărie în Porumbacu, pe care a renovat-o cu ajutorul lui Johannes Bertleff.

Gospodăria poate fi închiriată

„Această gospodărie săsească din Transilvania a prins viață printr-o colaborare exemplară între un client vizionar și un arhitect talentat. Transformarea acestui loc nu a fost deloc ușoară, a presupus intervenții delicate pentru conservarea autenticității, dar și inovații care să vorbească despre tendințe contemporane.

Proiectul este o dovadă vie a modului în care pasiunea, respectul pentru tradiții și colaborarea pot crea un spațiu cu adevărat unic. Porumbacu 216 este acum deschis publicului, oferind celor care îi trec pragul șansa de a se conecta cu farmecul satului săsesc, fie printr-o simplă vizită, fie prin experiența cazării”, este descrierea de pe YouTube, din dreptul podcastului.

Ajuns vecin cu Andreea Esca în aceeași comună, Tudor Chirilă a povestit cum s-a îndrăgostit de locul de poveste în care se află gospodăria lui și cum prezentatoarea știrilor de la PRO TV l-a convins că investească în acea zonă.

„Am ajuns în Porumbacu după multe insistențe. Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. «Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău»! «Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău». «Nu vin, nu vin! Eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin?». Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și la un moment dat am început să întreb dacă oare e vreo proprietate prin sat care se vinde”, a spus Tudor Chirilă despre discuția avută cu Andreea Esca.

Apoi, antrenorul de la „Vocea României” a povestit cum a decurs și discuția cu omul de la care a cumpărat gospodăria. Inițial, acesta nu a vrut să se deplaseze la locație, deoarece a crezut că Tudor Chirilă nu este serios și nu va cumpăra.

„Am fost să vizitez proprietatea, l-am sunat pe proprietar. «Eu nu vin, dacă nu ești serios. Eu nu vin»! «Domnule, dar veniți, dați-mi o șansă». A venit, am văzut și am făcut ceea ce un prieten mi-a spus: o investiție emoțională. Ne-am gândit că vrem să luăm casa aia și să facem ceva cu ea.

Nu ne gândeam în niciun caz să o punem într-un circuit turistic. Pur și simplu, prima dată am vrut să facem chestia asta pentru noi. Casa asta nu a pierdut ceva ce avea. Are o energie. Intri în curtea aia și simți ceva. Nu știu foarte multe despre vechii proprietari decât că erau buni gospodari. Pentru mine a fost și bucuria de a face ceva frumos”, a mai afirmat Tudor Chirilă.

De ce voia să cumpere în Viscri

În cadrul podcastului, solistul trupei Vama a dezvăluit și de ce a vrut inițial să își cumpere o casă în Viscri.

„Cred că proiectul a început acum mai bine de 7-8 ani, când am început și eu să bat satele din Transilvania. Bineînțeles, am ajuns în Viscri, când încă nu erau atâtea proprietăți refăcute și restaurate. Am făcut tot turul de biserici fortificate: Meschendorf, Criț, Saschiz. Ne-am plimbat și prin alte sate, am aflat ce s-a făcut la fundația prințului Charles. Cred că atunci s-a instaurat ideea asta că mi-ar plăcea la un moment dat să am posibilitatea să fac și eu un loc care să țină de rigoarea recuperării unei proprietăți și a redării ei unui circuit, dacă vrei, turistic, dar care mi se pare că toată partea asta de sate transilvănene e și un periplu cultural”, a spus Tudor Chirilă.

Pe Booking, casa din Porumbacu a lui Tudor Chirilă are până la ora redactării acestui articol nota 10 din șase evaluări.

