Geanina Ilieș se bucură de liniște și confort într-o vilă impunătoare, situată aproape de București, loc care pare desprins dintr-un film. Prezentatoarea de la Antena Stars și-a creat aici propriul refugiu, unde își încarcă bateriile după zilele aglomerate din televiziune. Casa este amenajată într-un stil modern, cu piese alese cu mult bun gust, iar fiecare detaliu reflectă personalitatea și eleganța brunetei.

În trecut, vedeta a locuit într-un apartament, însă mutarea la casă i-a oferit spațiul și confortul pe care și le dorea de mult timp. Vila dispune de un living generos, o bucătărie amplă, dotată cu echipamente moderne, și un dressing impresionant. Aici se regăsesc atât creații semnate de designeri români, cât și internaționali, dar și numeroase perechi de pantofi de la branduri cunoscute. Dormitoarele și băile sunt amenajate în culori calde, care oferă o atmosferă relaxantă și primitoare, potrivit cancan.ro.

„Acasă e locul meu preferat. În mijlocul agitației săptămânii, casa mea devine sanctuarul meu personal. Aici pot să mă refugiez de stresul zilnic și o fac cum știu eu mai bine. Fie că e vorba de o carte bună, un serial, puțină curățenie, muzică bună, acasă este locul unde îmi găsesc pacea în mijlocul haosului. Și dacă tot menționăm de filme, trebuie să vă spun ce serial super am descoperit. Se numește Viață de medic”, spunea Geanina Ilieș, pe o rețea de socializare.

Geanina Ilieș nu se ferește de activitățile gospodărești. Atunci când timpul îi permite, face curățenie, tunde gazonul în sezonul cald sau pregătește bucate pentru cei dragi. Curtea spațioasă, cu gazon verde, este locul ei preferat pentru cafeaua de dimineață în zilele însorite. În apropiere locuiește și mama sa, care îi este un sprijin constant.

Fiul Geaninei Ilieș s-a mutat în Barcelona

Până de curând, prezentatoarea a împărțit această casă cu fiul ei, Patrick. În prezent, tânărul studiază în străinătate, la Barcelona, iar întâlnirile lor au loc mai ales în vacanțe. Geanina Ilieș a divorțat de tatăl lui Patrick când acesta avea doar doi ani, iar astăzi cei doi nu mai păstrează legătura. Vedeta a declarat că nu a influențat în niciun fel relația dintre fiul ei și tatăl său, susținând că decizia i-a aparținut în totalitate lui Patrick.

„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumate – 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru, nici lui Patrick nu i-am spus, au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri”, spunea ea într-un podcast.