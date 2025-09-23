Imagini din casa pe care Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat-o. Vor începe amenajarea în curând

Jador și soția lui, Oana Ciocan, au bifat o nouă realizare importantă în viața de familie. Cei doi și-au achiziționat o locuință nouă, în care urmează să se mute în curând, alături de băiețelul lor, Avraam.

Artistul a împărtășit vestea cu fanii săi pe rețelele de socializare, unde a publicat primele imagini cu casa. Vizibil entuziasmat, Jador a mărturisit că este bucuros să lase în urmă apartamentul în care a locuit până acum și să înceapă o nouă etapă alături de familia lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

„Ne-am luat o căsuță pentru noi și, mai ales, pentru bebe! Vă aștept la mine la grătar”, a scris cântărețul în dreptul fotografiilor cu noua lor casă.

Noua achiziție vine la scurt timp după ce cei doi și-au botezat fiul, eveniment deosebit care i-a adus alături de familie și de prieteni apropiați. Pe zi ce trece, Jador și Oana Ciocan își construiesc pas cu pas visul unei vieți de familie împlinite.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Jador, declarație de dragoste pentru Oana Ciocan, soția lui

Jador și Oana Ciocan trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Artistul și-a cerut partenera de soție în cadrul emisiunii Survivor România, unde au fost amândoi concurenți, iar la finalul anului trecut, s-au căsătorit. Câteva luni mai târziu au devenit părinți de băiat.

Acum, interpretul i-a transmis soției lui un mesaj public de dragoste, alături de care a atașat o fotografie făcută la prima lor întâlnire.

„Dragostea mea,

Ți-aduci aminte de poza asta? Prima noastră întâlnire… primul moment în care am știut, fără nicio îndoială, că vei fi soția mea. Ți-am spus atunci, cu toată inima, că vei fi femeia lângă care vreau să trăiesc tot restul vieții mele. Și uite că astăzi, după doi ani, tot ce ți-am promis s-a împlinit.

Ai fost dorința mea, visul meu și acum ești realitatea mea. Viața mea s-a schimbat din ziua în care ai intrat în ea și nu există dar mai frumos decât faptul că acum suntem părinți. Țin minte cum mi-ai spus că visul tău este să fii mamă, iar cuvintele acelea m-au cucerit pentru totdeauna. Acum te privesc cum ești cea mai bună mamă și cea mai minunată soție, iar sufletul tău bun luminează fiecare zi din viața mea.

Ești cea mai frumoasă femeie din lume pentru mine, în toate felurile – în zâmbet, în privire, în felul în care iubești. Iar eu îți promit că voi fi mereu aici, să te fac fericită și să-ți amintesc cât de iubită ești. Te iubesc cu toată ființa mea, nevastă!”, i-a transmis Jador Oanei Ciocan pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE