Febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă a cuprins deja vedetele din showbizul românesc, iar stilista Dana Budeanu a reușit să atragă atenția printr-o alegere surprinzătoare. Spre deosebire de alte vedete precum Adelina Pestrițu sau Andreea Marin, care au optat pentru decorațiuni fastuoase, Dana Budeanu a ales un brad natural decorat simplu, dar cu mult bun gust.

Creatoarea de modă nu a renunțat nici în acest an ornamentele albe și argintii care i-au marcat stilul festiv din anii trecuți. În atelierul său de haine, aceasta a amplasat un brad natural, împodobit simplu, doar cu o instalație cu becuri albe, în timp ce acasă a ales să păstreze ornamentele de brad pe care le-a avut și în anii trecuți.

Ce cadou va oferi Dana Budeanu apropiaților de Crăciun

Într-o imagine postată pe rețelele de socializare, unde Dana Budeanu vorbește despre cât de încântată este de cartea „Republica digitală” scrisă de Jamie Susskind, se observă și bradul acesteia. Stilista a ales să cumpere cartea în mai multe exemplare și să o ofere cadou de Crăciun persoanelor apropiate.

„Am ajuns la târgul de carte, căutându-l pe domnul academician profesor Paul Dragoș Aligică, care urma să ne vorbească despre cea mai recentă carte a lui Susskind, Republica Digitală.

Alături de domnia sa a stat și ne-a vorbit și scriitorul Arthur Suciu, care a punctat esențial importanța parcurgerii acestei cărți, pe care, de altfel, am început să o citesc, odată ajunsă-n trafic. În copilăria mea, traficul era doar de cărți, copiate la xerox sau date din mână-n mână și citite din scoarță-n scoarță.

Expunerea domnului profesor Aligică a fost excepțională. Ne aflăm în fața unei cărți excepționale, pe care fiecare om, aflat sau nu în slujba administrării statului sau a marilor corporații, ar trebui să o citească. Fiecare parlamentar, politician, funcționar, administrator, părinte, tânăr… pentru a înțelege DE CE NU MAI SUNTEM!

Pentru cei care nu-l cunoașteți pe Susskind, acesta este autorul unei lecturi de asemenea obligatorii: Politica Viitorului… căci poate, astfel, n-am fi ajuns în acest decembrie aici…

Republica Digitală, am parcurs vreo 40 de pagini, este un manual de supraviețuire a ceea ce am putea salva din umanitate! Este un dicționar al soluțiilor la cel mai înalt nivel și nu numai. Este o culegere de enunțuri pentru calificarea la olimpiada pe țară a reglementării a ceea ce a devenit viața virtuală…

N-am respirat cât stimabilii domni au vorbit…

PS: Fiecare politician, fiecare parlamentar, fiecare funcționar, fiecare corporatist amețit, fiecare… trebuie să citească această carte…

Am cumpărat 22 de perechi Susskind (Politica Viitorului și Republica Digitală), care vor ajunge sub bradul celor apropiați mie. 🖤

L-am zărit și i-am strâns mâna și lui Andrei Vieru… Cum am ajuns în mașină, am sunat-o pe mama, am țipat amândouă și atât”, a povestit Dana Budeanu pe Instagram.

Fanii au fost încântați să vadă cum vedeta a împodobit brazii de Crăciun, remarcând că Dana Budeanu reușește să impresioneze chiar și prin alegeri minimaliste. Creatoarea de modă demonstrează că simplitatea poate fi cel mai sofisticat accesoriu al sărbătorilor.

