Într-o primă scrisoare, anunțată luni, 31 martie, Evghenia Guțul îi transmite lui Donald Trump că are „ceva în comun” cu el, se declară o victimă a unor „acuzații fabricate” și îi sugerează să o salveze din arest pentru a preveni izbuncirea unui „conflict civil” în Republica Moldova.

„Noi avem ceva în comun: amândoi am fost aleși de popor, în pofida eforturilor propagandei și a presiunii din partea elitelor globaliste corupte. Vă scriu, Domnule Președinte, din spatele gratiilor Închisorii 13 din Moldova, unde am fost încarcerată sub acuzații fabricate, și fac apel către dumneavoastră ca apărător al valorilor democratice”, scrie Guțul.

Evghenia Guțul inventează un „scenariu românesc”

Potrivit bașcanei Găgăuziei, o regiune autonomă din sudul Republicii Moldova, autoritățile prooccidentale de la Chișinău elimină opoziția politică și restrâng drepturile „regiunii găgăuze sub pretextul combaterii corupției”. În plus, Guțul susține că Uniunea Europeană „oferă autorităților centrale de la Chișinău un cec în alb pentru a recurge la represiune politică”.

Evghenia Guțul mai susține că în Republica Moldova se repetă un „scenariu românesc”, unde „elitele politice” l-ar fi „eliminat incorect din cursă pe adevăratul câștigător al alegerilor, Călin Georgescu”.

Recomandări Cine plătește fraudarea alegerilor. Nouă angajați dintr-o primărie, pe cale să-și piardă serviciul fiindcă au furat pentru edil și șeful de CJ

Bașcana recunoaște că vrea „sprijin politic și moral” din partea lui Trump. „Leadershipul dumneavoastră poate preveni alunecarea acestei situații într-un nou conflict civil. Dacă comunitatea internațională nu reacționează, Chișinăul va considera aceasta o permisiune pentru și mai multă represiune”, insistă ea, citată de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Călin Georgescu, preferatul politicienilor proruși din Rep. Moldova

Într-o altă scrisoare, trimisă lui JD Vance, Evghenia Guțul își compară din nou situația cu cea a lui Călin Georgescu și cere o „evaluare politică a încălcărilor” care ar fi fost comise, potrivit ei, de conducerea de la Chișinău.

Bașcana îi spune vicepreședintelui american că Republica Moldova ar fi încălcat dreptul la autoguvernare al Găgăuziei „cu binecuvântarea Uniunii Europene și a Marii Britanii”.

Guțul compară reținerea sa cu cazul Georgescu, plasat sub control judiciar pentru mai multe capete de acuzare, printre care „instigare la infracțiuni împotriva ordinii constituționale” și „iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob”.

„Domnule vicepreședinte, având în vedere angajamentul dumneavoastră fundamental față de democrația reală, nu falsă, sperăm în ajutorul dumneavoastră. Este extrem de important ca instituțiile americane să facă o evaluare politică a încălcărilor care au loc în Găgăuzia”, ​​scrie Guțul, citată de Evropeiskaia Pravda.

Recomandări Rusia blochează exporturile de petrol ale Kazahstanului, România ar putea fi afectată

De remarcat că politicienii proruși din Republica Moldova, inclusiv fostul președinte Igor Dodon, l-au susținut deschis și l-au apărat pe fostul candidat la președinția României Călin Georgescu.

Evghenia Guțul, propulsată spre putere de un oligarh care se ascunde la Moscova

O necunoscută electoratului din Găgăuzia, Evghenia Guțul (38 de ani) a fost declarată câștigătoare în alegerile pentru funcția de bașcan organizate în primăvara anului 2023 în regiunea autonomă și unde a fost sprijinită masiv de oligarhul Ilan Șor. Ulterior, liderul rus Vladimir Putin s-a fotografiat alături de bașcană.

Un personaj controversat pe scena politică din Republica Moldova, Ilan Șor (38 de ani) a fugit de justiție înainte de a fi condamnat la 15 ani de închisoare pentru rolul principal pe care l-a jucat între 2012 și 2014 în devalizarea a trei bănci moldovenești, un jaf estimat la un miliard de dolari, adică aproximativ 15% din PIB-ul statului vecin.

Fugit inițial în Israel și mutat între timp la Moscova, Ilan Șor încearcă diverse scheme ilegale pentru a prelua puterea în Republica Moldova și pentru a scăpa de dosare. Cu sprijinul regimului de la Kremlin, Șor duce o amplă campanie de propagandă împotriva conducerii prooccidentale de la Chișinău, corupe politicieni, cumpără voturi, organizează proteste plătite, generează instabilitate și multe altele pentru a reinstaura o putere prorusă. Toate aceste acțiuni ale sale au fost relatate pe larg de presa de la Chișinău și sunt în vizorul procurorilor de peste Prut.

Recomandări Replica unui polițist cu o casă „obișnuită” de 286 mp și 70.000 mp de pădure: „Să mă cerceteze organele abilitate”

Dosarele Guțul

Aflată în funcție de bașcană din iulie 2023, Evghenia Guțul a fost arestată pe 25 marti și plasată în arest preventiv pentru 20 de zile, fiind acuzată de Centrul Național Anticorupție (CNA) de trei capete de acuzare într-un dosar, și anume „gestionarea frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și fals în declarații”. Guțul este suspectată că ar fi „instigat și organizat” falsificarea mai multor documente privind donațiile electorale pentru ultimele alegeri la funcția de bașcan.

Bașcana este cercetată totodată într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidului neconstituțional „Șor”.

Din aceste motive, președinta Maia Sandu a refuzat să o confirme pe Evghenia Guțul în funcția de bașcan și implicit ca membru din oficiu al Guvernului Republicii Moldova.

În afară de Donald Trump și JD Vance, Evghenia Guțul a trimis scrisori lui Vladimir Putin și liderului turc Recep Tayyip Erdogan.

Kremlinul o apără pe bașcană

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat imediat după reținerea Evgheniei Guțul. „Condamnăm astfel de acțiuni și credem că Chișinăul ar trebui să renunțe la astfel de metode și să ofere libertate de acțiune tuturor forțelor politice din țară”, a spus Peskov.

În replică, ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat că Moscova „s-a apucat să apere deschis grupările criminale“. „Regimul de la Kremlin, care persecută opoziția și ucide politicienii incomozi, nu este în măsură să ofere lecții de democrație. Reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor, iar instituțiile moldovenești se vor expune pe acest caz”, a declarat șeful diplomației moldovene.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News