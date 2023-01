Pe 22 decembrie, Laura Cosoi a distribuit pe contul ei de Instagram, acolo unde are peste 740 de mii de urmăritori, o fotografie realizată din avion. După mai multe zboruri, vedeta și familia ei au ajuns în Vietnam. Acolo au petrecut câteva zile.

„Suntem de două zile în Vietnam, în Ho Chi Minh mai exact. Drumul nu a fost chiar dificil, căci fetele au dormit mai bine de 8 ore din 11 petrecute în aer, însă escală în Istanbul de 9 ore ne-a cam dat de furcă ? Așadar ne bucurăm de câteva zile în Saigon. Ultima oară am fost aici în urmă cu 9 ani, dacă nu mă înșel, și recunosc că multe s-au schimbat. În general claxoanele, multitudinea de scootere, haosul din trafic, gustul mâncării tradiționale, serviabilitatea și energia bună a oamenilor sunt la fel”, explica Laura Cosoi, la puțin timp de când era în Vietnam.

Și a continuat: „Ne adaptăm încet, încet fusului orar și deși suntem rupți de somn, parcă nu vrem să ratăm niciun minut din lumea asta fascinantă. Ieri, după ce am făcut un tur “hop-on hop-off” ne-am oprit la „Coma Coffee” pentru o specialitate vietnameză, apoi ne-am umplut pungile cu fructe “de-ți lasă gură apă” din piață “Cua-Tay”. A mers uns și un masaj tradional cu intrare din stradă, că să ne simțim chiar că “acasă” timp în care copiii au stat în grijă maseozelor libere. Asta îmi place în Asia, că oamenii sunt foarte atenți cu copiii și asta îți da un sentiment de confort și liniște.

Așadar deja se întunecase când am pornit spre hotel și am respirat ușurați ori de câte ori am trecut printr-o intersecție plină de scootere, căci se știe că traficul din Ho Chi Minh este cel puțîn în haos. Am avut parte și de o cină de Crăciun cu aperitive “tradiționale” din fructe de mare și în loc de sarmale ne-am ospătat cu rată peking. Rita a adormit la masă, dar Vera și Lara au mai rezistat 1 ora că să povestim pe facetime cu cei dragi de acasă. M-aș fi așteptat să adorm instant, dar nici gând. Deși nu am dormit mai deloc sunt pregătită de nouă destinație “Delta Mekong”. Va scriu din autobuzul care ne va duce spre destinație și de-abia aștept să văd ce s-a mai schimbat în ultimii ani. Ultima oară nu aveau apă potabilă cei care locuiau in Delta și obișnuiau să o fiarbă și să o curețe cu un soi de săpun”, a mai dezvăluit actrița.

Familia a stat în mai multe hoteluri din Vietnam, a vizitat mai multe zone, s-au bucurat și adulții și fetițele lor de relaxare, de odihnă, chiar la trecerea dintre ani.

După aproximativ două săptămâni petrecute în Vietnam, Laura Cosoi a schimbat locația. Ei au mers în Bali, acolo unde se află și acum. „Ne pregătim pentru o nouă destinație! Vom mai stă în Asia aproximativ o luna. Cosmin va lucra, de la distanță, iar eu sper să apuc să parcurg măcar câteva pagini de lectură. Ne place aventură în vacanță, dar și rutină”, povestea Laura Cosoi, înainte de a ajunge în Bali.

Cum se descurcă actrița cu cele 3 fetițe în vacanță

Nu e pentru prima dată când actrița merge în Bali, însă spune că de fiecare dată e fascinată. „Sunt pentru a treia oară în Bali și îmi dau seama, pe zi ce trece că, pe lângă frumusețile naturale, atracțiile turistice și bucătăria indoneziană impresionantă, trebuie să fii cu adevărat pregătit pentru tot ce înseamnă Bali de fapt.

Am înțeles asta de la primele zâmbete ale localnicilor, de la primul templu vizitat, de la prima ora de yoga făcută la răsărit în foișorul din junglă. Sunt recunoscătoare că am această șansă, de a fi aici, în conexiune cu natura, dar mai ales în conexiune cu mine. Des mă dispersez, dar sentimentul că reușesc să mă “adun”, după mult timp, este incredibil!”, a mai transmis ea, prin intermediul rețelelor de socializare.

Vedeta și familia nu se vor întoarce curând în România, mai petrec în Asia, în Bali, o perioadă. „Există multe avantaje când călătorești singur, doar cu familia. În primul rând, relația de cuplu crește frumos. Mi se pare că, deși cu trei pui pe cap, printre momentele în care ne străduim să gestionăm diferitele situații, la distanță de tot și toate, ne descoperim și mai mult unul pe celălalt. Parcă ne privim altfel, mai atent și mai profund.

Dincolo de asta, copiii învață să fie doar unul cu celălalt, fără prieteni, tablete, influențe de tot felul. Uneori se mai ceartă, dar tot ele trebuie să-și rezolve conflictele. Încercăm să intervenim cât mai puțin, dar le asigurăm că le suntem alături. Uneori ne iese, alteori lăsăm să treacă. ☺ Și până la urmă, dacă suntem flexibili și nu facem o drama din nimic, totul se termină cu bine.”, a mai mărturisit ea pe Instagram.

