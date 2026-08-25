Iată 5 idei de pachete economice, simplu de preparat în mai puțin de 10 minute în fiecare dimineață:

Lipie integrală cu cremă de brânză, șuncă de curcan și fâșii de ardei gras

O alternativă mult mai sănătoasă la sandvișul clasic din pâine albă este lipia integrală. Lipiile se găsesc la pachete avantajoase în magazinele Lidl sau Penny, având un termen de valabilitate generos. Unge jumătate de lipie cu un strat subțire de cremă de brânză fină, adaugă două felii de șuncă din piept de curcan cu conținut ridicat de carne și câteva fâșii crocante de ardei gras roșu sau galben. Răsucește strâns lipia și taie-o în două rulouri ușor de mâncat în pauză. Această opțiune oferă calciu, proteine de calitate și o doză generoasă de vitamina C, la un cost estimat de sub 5 lei per porție.

Mini-brioșe aperitiv cu ou, legume și cașcaval preparate în casă

Pregătite în avans duminică seară, brioșele sărate rezistă excelent 3-4 zile la frigider și sunt perfecte pentru pachet. Ai nevoie de 4 ouă cumpărate la caserolă mare din Kaufland sau Auchan, puțin lapte, o mână de mazăre sau porumb la conservă și puțin cașcaval ras. Bate ouăle cu laptele, adaugă legumele și cașcavalul, apoi toarnă compoziția în forme de brioșe din silicon și dă-le la cuptor timp de 20 de minute. Două astfel de brioșe alături de câțiva castraveți cornichon feliați asigură un prânz gustos, bogat în proteine și extrem de ieftin.

Sandviș din pâine cu maia, pastă de ou și frunze de salată verde

Pasta de ou este una dintre cele mai economice și hrănitoare opțiuni pentru micul dejun sau pachet. Fierbe două ouă tari, zdrobește-le cu furculița și amestecă-le cu o linguriță de iaurt grecesc sau smântână slabă, un strop de muștar și puțin mărar tocat. Întinde pasta între două felii de pâine cu maia sau secară din gama de brutărie din Auchan sau Kaufland și adaugă o frunză proaspătă de salată verde. Această combinație garantează o sațietate de durată și îi oferă copilului grăsimi sănătoase esențiale pentru dezvoltarea creierului și puterea de concentrare la ore.

Iaurt natur cu fulgi de ovăz, miere și felii de măr sau banană

Pentru copiii care preferă gustările dulci, batoanele din comerț pline de zahăr rafinat pot fi înlocuite cu succes printr-un desert hrănitor pregătit într-un recipient ermetic. Cumpără găletuțe de iaurt natur sau grecesc din rețeaua Penny sau Lidl, adaugă două linguri de fulgi de ovăz simpli și o linguriță de miere polifloră. Deasupra pune cuburi de măr românesc sau felii de banană. Ovăzul se va hidrata în iaurt până la pauza mare, creând o textură cremoasă și delicioasă care sprijină digestia și menține nivelul de energie constant.

Bastonașe de morcov și țelină cu hummus și sticksuri integrale

Hummusul a devenit un aliment extrem de accesibil în marile lanțuri de magazine, fiind des inclus în promoțiile săptămânale de la Kaufland și Lidl. O cutie de hummus clasic poate fi împărțită în două sau trei porții pentru școală. Pune două linguri de hummus într-o caserolă mică și adaugă alături bastonașe proaspete de morcov, ardei sau țelină apio, împreună cu 4-5 sticksuri din făină integrală. Este o gustare distractivă, bogată în fibre și minerale, care îi învață pe copii să consume legume crude sub o formă atractivă.

Recomandări practice pentru economisirea bugetului de cumpărături

Pentru a menține cheltuielile la un nivel minim, este util să urmărești cataloagele săptămânale ale retailerilor și să cumperi produsele neperisabile, cum sunt fulgii de ovăz, conservele sau semințele, în perioadele de reducere. De asemenea, mărcile proprii ale magazinelor ofertează o calitate similară cu cea a brandurilor consacrate, dar la prețuri cu până la 30-40% mai mici.

Investiția într-o caserolă compartimentată de calitate și într-un recipient izoterm mic ajută la menținerea prospețimii alimentelor pe parcursul întregii zile și previne risipa alimentară.

Citește și: Cât costă să umpli ghiozdanul în 2026: ghidul prețurilor la rechizite din Auchan, La Cocoș, Lidl și Kaufland

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