Cod galben de caniculă în București și nouă județe

Meteorologii ANM au emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă azi, marți, 25 august, între orele 10.00 și 22.00. Sunt vizate județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și Călărași, precum și municipiul București.

Sursă foto: ANM

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală ITU va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade.

Cod galben de furtuni, vijelii și grindină în aproape toată România

O a doua avertizare cod galben intră în vigoare marți, 25 august, la ora 16.00 și este valabilă până miercuri, 26 august, la ora 08.00. Sunt vizate sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureșul și jumătatea de nord a Moldovei. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică puternică, manifestată prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Sursă foto: ANM

Izolat vor apărea și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp. Pe arii restrânse, meteorologii avertizează că se pot acumula peste 30-50 l/mp. Fenomenele vor apărea mai întâi în sudul Banatului și în cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, iar în timpul nopții se vor extinde în special în nordul Munteniei, Maramureș și jumătatea de nord a Moldovei.

Furtunile continuă și miercuri

O nouă avertizare cod galben va fi valabilă miercuri, 26 august, de la ora 08.00 până la ora 23.00. De această dată, cele mai afectate vor fi jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. Și aici sunt prognozate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Sursă foto: ANM

Izolat se vor produce vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar grindina poate avea dimensiuni de 1-3 centimetri. În intervale scurte de una până la trei ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 l/mp. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.

Meteorologii avertizează că mesajul poate fi actualizat, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate de tip nowcasting.

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