Cum circulă fluxul de aer într-un bloc

Chiar dacă, la prima vedere, fiecare apartament pare un spațiu perfect izolat, realitatea construcțiilor colective este cu totul alta. Blocurile pot avea mici spații în tavane, pardoseli și pereții apartamentelor prin care circulă fluxul de aer comun ce transportă în întreaga clădire mirosurile de gătit, fumul și altele. Pentru ca acest transfer să se producă este necesar, în esență, să fie îndeplinite două condiții. Pe de-o parte, trebuie să existe o cale prin care aerul să se poată mișca liber, iar pe de altă parte o forță care să împingă fluxul de aer prin acel spațiu. Rosturile de construcție, spațiile de sub ușile apartamentelor dinspre casa scării, fisurile din jurul instalațiilor, puțurile de ventilație comune, orificiile pentru utilități, golurile tehnice din jurul țevilor sau spațiile dintre planșeele prefabricate joacă exact acest rol de „coridor” invizibil prin care se strecoară mirosurile de mâncare gătită la etajul de deasupra sau de la vecinul de palier.

Cauza principală a propagării mirosurilor în bloc

Cea mai importantă cale de propagare a mirosurilor între apartamente este sistemul de ventilație naturală al blocului. Majoritatea apartamentelor unui bloc sunt conectate la aceleași canale verticale de aerisire care deservesc bucătăriile și băile de pe întreaga coloană. Acest sistem funcționează pe baza diferenței de temperatură și de presiune dintre interior și exterior. Mai exact, în timp ce aerul cald urcă și este eliminat prin canalele verticale, aerul proaspăt pătrunde prin grile sau prin mici infiltrații. De obicei, probleme apar atunci când acest echilibru este perturbat.

Sensul de circulație a aerului pe coloanele de ventilație ale unui bloc este determinat de presiunea sau depresiunea creată de vânt. Diferențele de presiune dintre apartamente, ventilația necorespunzătoare, efectul de coș de fum și problemele legate de pătrunderea aerului din exterior pot face ca fluxul de aer și, odată cu el, mirosurile de tot felul să ajungă acolo unde nu ar trebui, inclusiv în apartamente în loc să fie evacuate spre exterior, notează havtech.com. Altfel spus, canalul care ar trebui să elimine aerul încărcat (de mirosuri/fum) din bucătăria unui apartament se poate transforma, în anumite condiții de presiune, într-un adevărat „difuzor” de mirosuri pentru vecini. Această funcționare defectuoasă este agravată adesea de blocarea sau de înfundarea coloanelor de aerisire. Acestea ar trebui să funcționeze asemenea unui horn care trage aerul spre exterior, însă atunci când se înfundă, forța de aspirație scade și aerul „răsuflă” înapoi în apartamente, aducând cu el mirosurile de la locuințele vecine. Cu cât o coloană de ventilație este mai neîntreținută, cu atât riscul ca mirosurile de mâncare să circule între etaje crește.

Cum ajunge mirosul de mâncare în apartamente

Un alt factor important este modul în care sunt racordate hotele de bucătărie. Multe hote de bucătărie din apartamentele blocurilor mai vechi sunt conectate direct la coloana comună de ventilație în loc să dispună de o cale de evacuare independentă a aerului, prin peretele blocului, către exterior. Trebuie să știi că hotele conectate la colectoarele de evacuare pot crea un exces de presiune pe canalul comun de ventilație, ceea ce face ca aerul încărcat cu miros de mâncare și fum să ajungă să circule spre alte apartamente de pe aceeași coloană în loc să fie evacuat în exterior.

Situația este cu atât mai frecventă cu cât, în cazul blocurilor construite înainte de 1990, fiecare etaj comunică, de regulă, cu aceeași coloană verticală de aerisire pentru bucătărie, ceea ce înseamnă că mirosul de la un anumit etaj poate să urce sau să coboare relativ ușor către apartamentele învecinate. Aceste situații arată că problema nu ține doar de comportamentul vecinilor, ci și de proiectarea și de starea tehnică a instalațiilor de ventilație din respectiva clădire.

Există, însă, și cazuri în care comportamentul oamenilor este un factor decisiv. Din considerente de estetică ori din lipsă de spațiu, unii locatari își transformă balconul în bucătărie, acolo unde configurația apartamentului le permite acest lucru. Cu toate că în bucătărie există hotă, aceasta nu este capabilă să absoarbă toate mirosurile și fumul de la gătit, relatează appliances.sg. Acest lucru se întâmplă din cauză că fie hota nu are o putere de aspirare suficient de mare, fie este montată prea sus deasupra aragazului, ceea ce permite aburului și microparticulelor de grăsime să treacă pe lângă hotă înainte de a fi captate. Astfel, mirosurile ajung în apartamentul de deasupra sau în cel de dedesubt prin ferestrele lăsate deschise de vecini pentru a-și aerisi locuințele.

În afară de canalele de ventilație și de hote, mirosurile de mâncare se răspândesc între apartamente și prin ușile de la intrare lăsate întredeschise în timpul gătitului sau prin ferestrele deschise ale bucătăriilor. Într-un apartament obișnuit, cu bucătărie clasică, sau într-unul cu bucătărie de tip „open space”, mirosurile de mâncare și fumul ajung rapid pe hol, în sufragerie și în celelalte camere care comunică direct cu bucătăria, fiind dificil de îndepărtat. Același principiu se aplică și la nivelul întregii scări de bloc.

Ce riști dacă gătești cu ușa deschisă

Dacă unul dintre locatari gătește lăsând deschisă ușa de la apartamentul său, mirosul se propagă pe casa scării și poate pătrunde apoi în apartamentele din jur prin propriile crăpături ale ușilor de acces. În prezent, gătitul cu ușa de la apartament deschisă poate avea consecințe neplăcute pentru cei care fac asta, în lipsa unei hote funcționale, ca să scape de mirosul din propria bucătărie.

Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului introduce, la art. 2 pct. 23¹ din OUG nr. 195/2005, definiția „disconfortului olfactiv“ ca fiind „efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare”.

Aceasta obligă firmele și alți operatori economici să aibă sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv generat prin activitate. Practic, orice sursă care produce mirosuri trebuie să aibă un sistem prin care mirosul să fie redus și chiar eliminat înainte de a ajunge în spațiile comune. Actul normativ subliniază, totodată, că, în practică, legea vizează mai degrabă activitățile economice și industriale decât gătitul obișnuit din bucătăria unui apartament. Cu toate acestea, dacă cineva gătește cu ușa deschisă la apartament, deranjând vecinii cu mirosuri de mâncare și fum, riscă amenzi mari.

Cum poți împiedica mirosurile să pătrundă în locuință

Mirosurile nedorite de mâncare care provin de la apartamentele vecine pot fi o problemă enervantă pentru mulți locatari ai unui bloc. Fie că este vorba de mirosuri de mâncare, fum sau fum de țigară, găsirea unor modalități de a le bloca poate îmbunătăți semnificativ atmosfera și confortul din locuința ta. Deși este greu să elimini complet aceste mirosuri, există câteva soluții prin care poți reduce problema și poți menține un aer proaspăt în apartamentul tău.

1. Asigură-te că locuința ta este bine izolată. Un punct comun prin care pătrund mirosurile din exterior este reprezentat de crăpăturile din jurul ușilor și ferestrelor. Verifică dacă acestea se închid etanș și ține-le închise atunci când este nevoie. De asemenea, verifică dacă ușa apartamentului se închide bine și, dacă observi că există spațiu în jurul ei, poți folosi o bandă sau un burete pentru izolarea marginii de jos. Această soluție simplă ține la distanță mirosurile nedorite și ajută totodată la izolarea termică și la protecția împotriva insectelor.

2. Folosește ventilatoarele și hota. Dacă bucătăria ta are o hotă cu evacuare directă către exterior, deasupra plitei, folosește-o pentru a elimina eficient mirosurile de gătit. Hotele cu evacuare directă scot aerul afară din clădire, oferind o ventilație mai bună comparativ cu ventilatoarele simple sau ferestrele deschise. Chiar dacă hotele cu evacuare directă nu sunt obligatorii peste tot, ventilatoarele și ferestrele te pot ajuta totuși să elimini mirosurile din apartament, deoarece se impune, în general, o reîmprospătare frecventă a aerului din bucătărie. Totodată, dacă ești racordat la coloana comună, montează o clapetă de sens (antiretur) pe tubul de evacuare al hotei și la grila de baie. Aceasta permite aerului să iasă, dar blochează pătrunderea aerului din coloană înapoi în casă.

3. Achiziționează un purificator de aer portabil. Un purificator de aer portabil poate îmbunătăți calitatea aerului din interiorul locuinței și poate elimina mirosurile. Acest aparat folosește diverse tehnologii, precum filtre de înaltă eficiență, lumină ultravioletă sau cărbune activ, care absorb mirosurile grele și neplăcute. Dacă un purificator de aer ți se pare prea scump, există și soluții naturale mai accesibile, precum punerea cărbunelui activ într-un săculeț din plasă sau bumbac ori așezarea unei cutii deschise cu bicarbonat de sodiu pentru a neutraliza mirosurile în spațiile mici.

4. Sesizează asociația de proprietari. Dacă problema mirosurilor persistă, discută cu administratorul pentru a găsi soluții la nivelul întregii clădiri. Verifică ventilatoarele din bucătărie și din baie pentru a te asigura că acestea funcționează corect. Sistemul de ventilație al blocului ar putea avea nevoie de verificare și de curățare dacă aerul încărcat nu mai este evacuat în exterior în mod eficient. De asemenea, închiderea corectă a ușilor de pe hol poate preveni răspândirea mirosurilor de mâncare în bloc, conform realtycollective.com.

5. Comunică amiabil cu vecinii. Dacă reușești să identifici vecinul responsabil pentru mirosurile puternice de mâncare și fum, poți purta o discuție amiabilă cu el pe această temă. O rugăminte politicoasă de a folosi hota ori de a lăsa o fereastră întredeschisă poate fi o soluție simplă și eficientă pentru rezolvarea problemei. În paralel, administratorul blocului poate media discuția pentru a rezolva situația într-un mod profesionist și pentru a evita eventuale tensiuni.

Vezi și cum să elimini mirosurile neplăcute din casă

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