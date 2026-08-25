Potrivit mărturisirilor făcute de David Beckham, soțul ei, aceasta a rămas fidelă timp de aproape trei decenii aceluiași tip de meniu. Fostul fotbalist a povestit că, de când o cunoaște pe Victoria, aceasta preferă aproape întotdeauna peștele la grătar și legumele preparate la abur.

Deși David Beckham este pasionat de gastronomie și adoră să încerce preparate noi, soția lui este mult mai conservatoare când vine vorba despre mâncare.

Ce mănâncă Victoria Beckham

„Sunt căsătorit cu cineva care a mâncat același lucru în ultimii 25 de ani. De când am cunoscut-o pe Victoria, mănâncă doar pește la grătar și legume la abur. Se abate foarte rar de la asta”, a povestit fostul fotbalist în anul 2022 într-un podcast.

Obiceiul alimentar al vedetei a fost dezvăluit de David Beckham în timpul unei discuții despre pasiunea lui pentru mâncare și vin. În timp ce fostul sportiv spune că devine foarte emoționat atunci când descoperă un preparat bun și își dorește ca toată lumea din jur să îl încerce, Victoria preferă să rămână la alimentele pe care le cunoaște.

În meniul ei se regăsesc în special pește la grătar și legume la abur. Într-un alt context, un prânz luat de Victoria Beckham a inclus somon la cuptor, broccoli, morcovi și o salată cu salată verde, sparanghel, avocado și dressing pe bază de tahini. La desert au fost servite fructe de pădure.

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Nutriționista Keri Gans a analizat un astfel de meniu și l-a descris drept unul bogat în nutrienți. Somonul furnizează proteine și acizi grași Omega-3, în timp ce legumele și fructele aduc fibre, vitamine și antioxidanți. Avocado și tahini contribuie, la rândul lor, cu grăsimi sănătoase.

Specialista a atras însă atenția că un astfel de prânz poate fi completat cu o sursă de carbohidrați complecși, mai ales pentru persoanele care au nevoie de mai multă energie pe parcursul zilei. Alimentația trebuie adaptată nevoilor fiecărei persoane, iar meniul unei vedete nu reprezintă automat un model potrivit pentru toată lumea.

Singura dată când a renunțat la dieta ei

David Beckham și-a amintit și un episod în care Victoria a făcut o excepție de la regulile sale alimentare. S-a întâmplat în perioada în care era însărcinată cu fiica lor, Harper.

Fostul fotbalist a povestit că, într-o seară, Victoria Beckham a gustat din mâncarea aflată în farfuria lui. Pentru David, momentul a fost unul special tocmai pentru că astfel de situații erau extrem de rare.

„Singura dată când probabil a împărțit ceva de pe farfuria mea a fost când era însărcinată cu Harper și a fost una dintre cele mai uimitoare seri. Nu-mi amintesc ce era, dar știu că nu a mai mâncat acel lucru de atunci”, a spus David Beckham în trecut.

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