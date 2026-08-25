„Simt că am fost înlocuit de inteligența artificială”

Fei Zhaojun lucra ca programator la o companie din Beijing când șeful său i-a adresat o întrebare care, la momentul respectiv, putea părea pur teoretică: ar putea inteligența artificială să ajungă să facă munca unui programator? Răspunsul a venit însă mult mai repede decât se aștepta. La numai două săptămâni după acea discuție, Fei a fost concediat împreună cu aproximativ 160 dintre colegii săi, relatează Associated Press. Pentru programatorul de 40 de ani, concedierea a venit cu sentimentul că tehnologia despre care discutase cu șeful său îi luase deja locul.

„Simt că am fost înlocuit de inteligența artificială”, a spus Fei Zhaojun.

La două-trei luni de la pierderea locului de muncă, bărbatul încă nu își trimisese CV-ul și nici nu începuse să caute serios un alt post. Spune că vârsta și schimbările rapide din industrie îl fac să creadă că șansele sale sunt reduse.

„Nimeni nu va fi interesat de un programator de 40 de ani”, a mărturisit el.

În loc să intre imediat într-o nouă cursă pentru angajare, Fei a ales să ia o pauză. Încearcă să-și dea seama ce poate face mai departe și, mai ales, dacă există o altă cale prin care să-și poată întreține familia.

Tot mai multe meserii sunt afectate de dezvoltarea AI

Cazul său apare într-o perioadă în care adoptarea accelerată a inteligenței artificiale îi face pe tot mai mulți angajați să se teamă că o parte dintre sarcinile lor vor putea fi făcute de programe sau roboți. Schimbarea se vede deja în mai multe domenii. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru sortarea coletelor în centre poștale, iar alte proiecte încearcă să îi folosească pentru activități precum dirijarea traficului sau chiar prepararea cafelei.

Shujing He, analist la Plenum Research, spune că o parte dintre activitățile care necesitau până de curând angajați cu pregătire specializată pot fi acum realizate cu ajutorul unor instrumente de inteligență artificială.

„Acest lucru este valabil mai ales în domeniul dezvoltării software și în anumite tipuri de creație multimedia”, a explicat analistul.

În aceste domenii, o parte importantă din munca făcută în prezent de angajați ar putea fi preluată de AI.

China încurajează folosirea inteligenței artificiale

China se numără printre țările care investesc puternic în dezvoltarea și folosirea inteligenței artificiale. Autoritățile încurajează atât companiile, cât și populația să introducă instrumentele AI și roboții în cât mai multe domenii. În același timp, angajații încearcă să se adapteze unei piețe a muncii care se schimbă rapid. Chiar Fei Zhaojun, deși consideră că inteligența artificială a contribuit la pierderea slujbei sale, spune că oamenii nu își permit pur și simplu să refuze această tehnologie.

„Dacă tu nu îl folosești, iar toți ceilalți îl folosesc, îți vei pierde mijloacele de subzistență. Așa că trebuie să-l folosești și tu”, spune bărbatul.

Pentru el, inteligența artificială este astfel și amenințarea care i-ar fi afectat cariera, și un instrument pe care ar putea fi obligat să îl folosească pentru a-și găsi un nou drum profesional.

La fel ca rivalii lor din Statele Unite, marile companii de tehnologie din China au eliminat în ultimii ani zeci de mii de locuri de muncă, iar una dintre cauze este adoptarea tot mai rapidă a inteligenței artificiale. Perspectivele angajaților rămân incerte, în special în domeniile în care programele AI pot prelua o parte dintre sarcinile făcute până acum exclusiv de oameni.

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