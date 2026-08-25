Ce sume sunt disponibile pentru achiziții

Sumele rămase disponibile din etapele anterioare vor fi redistribuite, aducând o nouă oportunitate pentru românii care doresc să beneficieze de sprijin.

Florin Bănică, preşedintele AFM, a declarat: „Vom redistribui sumele rămase disponibile. Este o nouă oportunitate pentru românii care doresc să beneficieze de sprijinul oferit prin acest program. Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari şi să susţinem în continuare înnoirea parcului auto din România, prin încurajarea achiziţiei de autovehicule mai puţin poluante şi mai eficiente”.

Defalcarea fondurilor este următoarea:

70.312.000 de lei: pentru achiziţia autovehiculelor cu sisteme de propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) şi hibride;

20.450.000 de lei: pentru autovehicule plug-in hibrid, electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

2.975.000 de lei: pentru motociclete, inclusiv cele electrice.

Care sunt paşii pentru înscriere

Înscrierile se fac exclusiv online, prin aplicaţia dedicată disponibilă pe site-ul AFM:[https://inscrierionline.afm.ro](https://inscrierionline.afm.ro). Libertatea a prezentat și un ghid complet pentru înscrierile în programul Rabla Auto 2026.

Aplicaţia va permite descărcarea cererilor de finanţare începând cu ora 10.00, iar acestea trebuie completate şi încărcate la momentul depunerii.

Imagine generată cu AI

La finalizarea procesului de înscriere, aplicaţia va genera automat un număr de înregistrare şi va rezerva fondurile solicitate, în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile, solicitanţii trebuie să completeze seria de şasiu a autovehiculului uzat, să încarce documentele necesare şi să selecteze un producător validat.

Ce ecotichete pot obţine şoferii

Beneficiarii programului Rabla Auto 2026 pot accesa următoarele valori ale ecotichetelor:

18.500 de lei: pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei: pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei: pentru un autovehicul cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei: pentru un autovehicul cu sistem de propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă.

Sesiunea de înscriere este deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23.59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

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