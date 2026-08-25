Apel la salvarea fostei mănăstiri a Ursulinelor din Sibiu

Un grup de arhitecți, istorici și cercetători din Sibiu solicită Primăriei Sibiu și Consiliului Local într-un memoriu să intervină pentru a achiziționa sau concesiona fosta mănăstire a Ursulinelor, situată pe strada General Magheru nr. 34-36 din centrul istoric al orașului.

Proprietarul actual al clădirii este Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia. Din 2026, administrarea imobilului a fost preluată de Asociația Brukenthal von Studio Sibiu, care a inițiat primele intervenții de urgență, în parteneriat cu Ambulanța pentru Monumente.

Memoriul transmis autorităților locale pledează pentru păstrarea destinației publice a ansamblului, cu funcțiuni culturale și educaționale, informează Turnul Sfatului. Documentul este semnat de academicianul arh. Paul Helmut Niedermaier, dr. arh. Gabriella Olasz, arh. Heidrun König, drd. Antoaneta Sabău, istoricul Florin Blezu și dr. Florin George Călian.

Se propune utilizarea clădirii pentru activități precum ateliere de arte plastice, învățământ artistic și vocațional, săli de expoziții, spații pentru conferințe, rezidențe pentru artiști și centre de documentare.

„Achiziționarea sau concesionarea de către Municipiul Sibiu ar permite conservarea coerentă a patrimoniului și și utilizarea sa publică. Astfel s-ar asigura accesul public la un ansamblu deosebit de rar, printre puținele de acest tip păstrate în spațiul european. (…) Solicităm Primăriei Municipiului Sibiu și Consiliului Local al Municipiului Sibiu să analizeze oportunitatea dobândirii imobilului și să inițieze demersurile necesare în acest sens”, se arată în memoriu.

Valoarea de vânzare a imobilului este de 6,25 milioane de euro

Potrivit unei înștiințări transmise pe 20 august de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia către CJ Sibiu, valoarea de vânzare a imobilului este de 6.250.000 de euro. Plata este prevăzută în patru tranșe: 2,5 milioane de euro la semnarea contractului, iar restul de 3,75 milioane de euro în trei rate anuale până în 2029.

Arhiepiscopia a confirmat că imobilul nu face obiectul unor litigii și că dreptul de preempțiune a fost transmis autorităților. Clădirea a fost retrocedată în 2011, conform deciziei Comisiei speciale de retrocedare a bunurilor cultelor religioase.

Temerile specialiștilor

Un detaliu notabil este existența unui contract de concesiune încheiat în 2014 între Arhiepiscopie și compania Corint Hotel SRL, valabil până în 2063, potrivit Turnul Sfatului. Specialiștii susțin că transformarea ansamblului într-un hotel ar aduce prejudicii atât structurii interioare, cât și caracterului public al clădirii.

„Ce este foarte interesant este claustrul, care e un spațiu foarte frumos, accesibil publicului. El s-ar pierde. S-ar face practic numai o curte de lumină pentru camerele de hotel și ar fi inaccesibil din afară”, a declarat arhitecta Heidrun König pentru publicația citată. Ea a subliniat că, deși investițiile private sunt binevenite, orașul are nevoie ca funcțiile educaționale și culturale să fie păstrate.

Semnatarii memoriului subliniază interesul public al achiziției, invocând patru direcții: patrimonial, urbanistic, civic și cultural. „Transformarea clădirii într-o direcție neculturală este incompatibilă cu caracterul edificiului”, precizează aceștia.

Istoricul ansamblului

Fosta Mănăstire a Ursulinelor este un monument istoric cu valoare arhitecturală și instituțională. Istoria ansamblului este marcată de patru mari etape de dezvoltare și transformare arhitecturală, se arată în memoriul citat.

Prima este epoca gotică. Saga ansamblului a început în secolul al XIV-lea, sub administrația orașului Sibiu, prin construcția incintei de apărare a Orașului de Sus și a Casei sării. După anul 1474, Ordinul călugărilor dominicani a ridicat biserica „Sfânta Cruce” și o mănăstire intra-muros, suprapuse peste vechea incintă de apărare, Casa sării și casa călugărilor cistercieni de pe strada Sporer/Pintenarilor (actuala Gen. Gh. Magheru).

Odată cu Reformarea, administrația orașului Sibiu a preluat ansamblul și a transformat biserica într-o parohie de cartier deservită de doi predicatori reformați luterani. În timp ce locuințele clericilor au fost amenajate în dependințele bisericii, restul mănăstirii a servit drept depozit de cereale pentru oraș și satele din Scaunul Sibiu și Nocrich. Grădina posterioară era folosită ca depozit public de lemne, iar cripta de sub biserică a rămas destinată enoriașilor. Între anii 1711 și 1728, în complex a funcționat și o școală elementară luterană pentru băieți.

A urmat episodul iezuit. Pentru o scurtă perioadă, între 1728 și 1733, Ordinul călugărilor iezuiți a preluat biserica și cripta pentru serviciile religioase ale parohiei romano-catolice a orașului. Aceștia au locuit în dependințele bisericii, în spațiile folosite anterior de predicatorii luterani.

Între 1733 – 1949, ansamblul a fost vizat de Fundația habsburgică și Ordinul Ursulinelor. Sub egida fundației școlare imperiale instituite de împăratul Carol al VI-lea de Habsburg, Ordinul călugărițelor Sfânta Ursula a preluat complexul în 1733. După evacuarea depozitelor în 1734, maicile au amenajat mănăstirea și au deschis o nouă școală superioară de fete – pentru o lungă perioadă, singura instituție de învățământ feminin din Principatul Transilvaniei. În această perioadă, ansamblul a cunoscut extinderi succesive.

Ultima etapă vizează perioadă de după anul 1949. Regimul comunist a etatizat clădirile școlii și ale mănăstirii Ursulinelor, desființând ordinul religios. Biserica a rămas parohie catolică de cartier, păstrând accesul la mica sacristie nouă, coridorul, capela Congregației Sf. Maria și drumul spre criptă și spre tribuna orgii. Spațiile mănăstirii, încăperile de la etajele 1 și 2 și cele din jurul coridorului claustrului pătrat, au fost transformate în săli de clasă.

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