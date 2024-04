În urmă cu aproximativ un an, Andreea Tonciu și-a cumpărat un apartament cu trei camere în cartierul Pipera din Capitală. Luni întregi a renovat la noua ei locuință, să o decoreze după bunul ei plac pentru a se muta acolo.

Între timp, apartamentul a fost finalizat, însă Andreea Tonciu nu s-a mutat cu familia acolo. Are de gând să vândă casa, pe care a și prezentat-o într-un clip video pe TikTok. Cum intri în apartamentul fostei asistente de televiziune, pe dreapta se regăsește o baie, iar pe stânga – un dressing.

Cum arată apartamentul Andreei Tonciu din Pipera

„MDF vopsit, este din cel mai scump material. Mie-mi plac lucrurile de calitate”, a spus Andreea Tonciu despre dressingul de pe hol, pe TikTok. A ajuns apoi la prima din cele trei băi, care e decorată în nuanțele ei preferate, alb și auriu.

„Baia este spectaculoasă, exact în culorile care mă definesc și care îmi plac cel mai mult, alb și auriu”, a detaliat ea. A trecut apoi la living, care e open-space cu bucătăria.

„Toată mobila din această casă este din MDF vopsit, frezat. Deci după cum observați, frezat, care este foarte scump. Eu îți prezint această casă care este a mea, dar între timp m-am răzgândit și vreau să o vând, stau într-un alt apartament”, a mai spus Andreea Tonciu.

Turul s-a încheiat pe terasa apartamentului estimat de Andreea Tonciu la peste 250.000 de euro.

Câți bani a investit Andreea Tonciu în amenajarea apartamentului

Înainte de Crăciun, Andreea Tonciu anunța că are de gând să se mute în apartamentul nou, în care a investit zeci de mii de euro numai în mobilier. Casa mea nouă este foarte ok. Am așteptat foarte mult timp după căsuța mea mică și frumoasă. Mie nu îmi place să mă mut, crede-mă că mutarea asta m-a obosit groaznic. Știi ce înseamnă o mutare?

Să iei fiecare lucru și fiecare obiect în parte, ce oprești, ce nu oprești, ce mai iei, ce cari. Deci a fost dezastru, m-a obosit teribil, nu sunt adepta mutatului. Deci în casa asta aș vrea să mor dacă se poate, dar cu siguranță nu, pentru că soțul vrea în altă casă mai mare”, a declarat anul trecut Andreea Tonciu, potrivit WOWbiz.ro.

Dormitorul matrimonial are 18 mp și a costat aproximativ 10.000 de euro pentru a fi mobilat. Cei care s-au ocupat de amenajarea casei Andreei Tonciu au răspuns curiozităților celor care au vrut să afle detalii despre dormitor. Cineva a întrebat la ce preț ajunge un dormitor ca al vedetei, iar designerii au răspuns: „Aproximativ 10.000 – 11.000 de euro fără muncitori, doar mobilier”.

