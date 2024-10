În urmă cu aproximativ patru ani de zile, Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir, soțul ei, și-au cumpărat o casă la Viscri. Locuința nu era în cel mai bun stadiu, dimpotrivă, era o adevărată ruină, cu un perete căzut și cu interiorul aproape distrus.

Conștienți de problemele casei, actrița și soțul ei au angajat o firmă specializă în renovări, care a început renovarea casei. Astăzi, la patru ani distanță, locuința are primele două camere gata, fațada a fost renovată, dar încă nu e vopsită, ușa principală e gata, dar nu are geamuri.

Mândră de rezultat, Dana Rogoz a arătat totul și prietenilor ei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Prima cameră care a filmat e dormitorul matrimonial, care are un pat vechi recondiționat, un dulap, o canapea, dar și o sobă alb cu albastru.

A doua cameră e camera copiilor, care are un pățut mai mic și alte corpuri de mobilier, și ele vechi și recondiționate. „Nu am făcut nicio modificare acestui reel. Pur și simplu am vrut să adaug videourile integrale cu reacțiile noastre de ieri seară, când am intrat în căsuța noastră de la Viscri. Să le am mereu la îndemână, rapid, să le pot revedea exact așa, neprelucrate, de câte ori voi simți nevoia, peste ani. Nu pot să va descriu ce sentiment!

Dana Rogoz: „Avem două camere gata”

Avem 2 camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi! De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casă noastră, în patul nostru! Într-o camera mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani!

Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casă de fum, pentru prima oară! Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric.

Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luăm parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!! Această este doar prima parte, urmează și o partea a II-a, căci nu mi-au intrat toate într-un singur reel. Dar se simte cam cât de mare e bucuria pentru noi?”, a transmis actrița.

„Doaaamneee, e supeeerbaaaa! Prea frumoasă. Iaaar sobaaaa ? Operă de artă.”, a reacționat unul dintre fanii ei. „Foarte frumoasă, să vă bucurați de ea! ❤️ Ce sentiment frumos cred ca ați trăit! Abia aștept să ne arăți cum va arăta la final! ❤️❤️❤️”, a zis altcineva.

