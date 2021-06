Imagini rare cu unica fiică a lui Ion Țiriac. Cum arată Ioana la 23 de ani

Una dintre marile iubiri ale miliardarului român a fost jurnalista egipteană Sophie Ayad. Deşi relaţia lor nu a fost să fie pe viaţă, din povestea de dragoste ca-n filme s-au născut Karim Mihai (24 de ani) şi Ioana Natalia (23 de ani).

Ioana Natalia este unica fiică lui Ion Țiriac. Aceasta studiază în Statele Unite, a declarat la un moment dat că își dorește să o urmeze în carieră pe mama ei. E stabilită în Miami acum, dar călătorește des la Monte Carlo, acolo unde are reședința mama sa, dar și la București. Vine în România în vacanțe, petrece timp la complexul de lux al tatălui ei din nordul Bucureștiului.

Acum, Ioana Țiriac a atras atenția cu o serie de poze pe care le-a postat pe Instagram. În cea mai recentă fotografie din Miami, tânăra apare pe balcon, într-o ținută foarte mulată. Poartă un top nude și o fustă de aceeași culoare. Așa și-a pus formele în evidență.

Cei care o urmăresc în mediul online i-au oferit sute de like-uri și complimente.

Pe 19 iulie, în aproximativ o lună, Ioana Țiriac va împlini 24 de ani.

În 2018, Ioana a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Tiriac din București. Tatăl declara că e mândru de ea.

„Bănuiesc că este un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa …nu e meritul meu absolut deloc”, a spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.

