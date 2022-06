Imagini uimitoare cu Adela și Shurubel, în direct la „Vorbește lumea”. L-a deschis la cămașă în fața tuturor. „Vi s-a întâmplat să vedeți ceva mai sexy?”

Soția lui Radu Vâlcan a fost rugată de Shurubel să-l ajute să se epileze pe piept, în timpul transmisiunii live.

„Shurubel: Mă faceți și pe mine pe piept? (n.r- le-a cerut să îl epileze)

Adela: Vrei să te fac eu?

Shurubel: Deci eu am zis în felul următor. Am vrut să fiu bărbat, am vrut să îmi crească păr pe piept. Mi-a dat Doamne Doamne trei fire. Băi, decât să le am pe astea trei, mai bine deloc.

Adela Popescu: Pot să te desfac de tot?

Shurubel: Nu, atâta. Îți ajunge. Nu te arunca.

Bogdan: Auzi, dar soția te mai recunoaște acum, fără astea trei fire pe piept?

Adela Popescu: Când pune ea mâna seara așa.(…) Priviți aici! Deci ceva mai sexy mie rar mi-a fost dat să văd. Nu, sincer. Vi s-a întâmplat să vedeți ceva mai sexy de atât?”, a fost discuția celor trei, din timpul emisiunii, citat de Wowbiz.