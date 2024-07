INTERVIU Selly, despre „Beach, Please!” 2024, „cel mai mare festival de hip-hop din lume”: Costurile au fost de vreo 14 milioane de euro, e prima ediție profitabilă

Libertatea: Cu cât ați ieșit pe plus după megashow?

Selly: Nu am finalizat calculele, mai există plăți de făcut, dar marja e mică. Costurile festivalului au fost de circa 14 milioane de euro, fără să includ aici achiziția de terenuri și de alte active. Ar fi prima ediție profitabilă din cele trei de până acum. Vom ieși bine, concurența e aprigă și știam că primii ani înseamnă doar investiții.

Cum ai resimțit presiunea?

După scanarea tuturor brățărilor au fost peste 120.000 de participanți. Duminică au venit toți pe plajă, în fața scenei principale. Atâția oaspeți, pe lângă recordul de rigoare, înseamnă și o plăcere imensă. Responsabilitatea a fost uriașă, cu atât mai mult cu cât era vorba de o locație nouă. Cu cote înalte și constante de adrenalină, întinse pe perioade lungi ne-am obișnuit. Producția se ajustează lunar în funcție de câte bilete vindem.

Ce planuri aveți pentru 2025?

Nu plecăm din Costinești. Deja în sesiunea de pre-vânzări avem date 60.000 bilete, așa că estimăm 200.000 participanți/zi. Este, practic, cel mai mare festival hip-hop din lume. Ca organizare, vom extinde parcările și, în cooperare cu autoritățile, căutăm soluții pentru mai multe intrări în drumul național.

Cum v-a venit ideea festivalului?

Am observat că trap-ul este pe val în România, dar nu avea un concept puternic de festival. Ne gândeam inițial să facem ceva doar cu artiști români și aveam ca țintă 10.000 de oameni. În 2022 ne-am pus la masă, pe 12 martie, și am decis să facem avenimentul pe data de 27 aprilie. Am avut, practic, o lună și jumătate la dispoziție să facem brandul cunoscut de la zero. Nu aveam pagini de social media, site, logo, nimic. A fost de necrezut, dar au venit 30.000 de participanți. Ne-am dat atunci seama că potențialul este mai mare și decât credeam noi.

„Beach, please!”, 2024

Ma dă-ne câteva cifre, altele decât ceea ce se știe…

„Beach, please!” este un loc unde peste 2.000 de persoane au muncit mult ca să-l facă să meargă strună. Le mulțumesc din suflet tuturor.

Ce e cel mai important în acest tip de succes?

Faptul că ne transformăm dintr-un mic start-up într-o organizație cu procese și proceduri. Toți partenerii cu care lucrăm au foarte multă experiență și o grijă fără cusur pentru ceea ce fac.

Ce festivaluri îți plac?

Am amintiri extraordinare de la Untold și de la Neversea. Untold a ridicat foarte mult nivelul de producție de evenimente din România când a apărut pe piață. Din afară admir Rolling Loud, dar cred că noi suntem peste ei.

Ai 23 de ani, unde te vezi după ce vei ieși din segmentul pentru care creezi?

Eu fac YouTube de la 12 ani și voi continua să activez pe YouTube. Pe termen mediu și lung, vreau să continui să fac proiecte din ce în ce mai mari în zona de divertisment din România. Până acum, „Beach, Please!” este cel mai amplu proiect pe care l-am inițiat.

E tinerețea un impediment în discuțiile cu giganții domeniului?

Nu am simțit asta deloc. Sunt tratat de pe poziții egale de toată lumea.

Cum arată viața lui Selly? Are glam, are spectaculozitate?

Merg zilnic la birou, undeva în nordul Capitalei. Munca nu se oprește niciodată. Nu este foarte mult glam, dar cred că e spectaculos ritmul în care facem lucruri.

Te-a schimbat succesul? Cum reziști tentațiilor?

Mă consider un om realizat material. De asemenea, consider că sunt abia la începutul unei călătorii antreprenoriale frumoase. Cea mai importantă miză este să fac ceva care să conteze.

Care este viziunea pentru „Beach, Please!” pe viitor?

Să pun umărul la crearea pe bune a mitului Costinești – stațiunea tineretului. Un loc cu prețuri și servicii corecte, care să inspire și care să fabrice amintiri pentru toată viața. Împreună cu colegii de la „Beach, please!” am adus peste 10.000 de turiști străini în zonă. 50 milioane euro s-au pompat în economia locală.

Intraseși în forță la facultate, dar ai abandonat rapid…

Doream să studiez Administrarea Afacerilor, dar destinul mi-a oferit exact experiențe de acest tip, și cred că am învățat mai mult din practică decât aș fi învățat de pe băncile facultății. Cred că a fost, uitându-mă în spate, o decizie bună să nu urmez cursurile facultății: nu aș mai fi avut timp să fac tot ce fac astăzi. Nu mă văd făcând pe viitor vreo facultate, doar dacă vreau să învăț alt domeniu. În zona de business, cu siguranță, ca și până acum, voi învăța din mers.

Ce spun părinții tăi despre devenirea ta?

Sunt mândri, mă susțin, îmi dau multe sfaturi și idei. Au aceleași joburi, iubesc ceea ce fac. Le mai dau motive de îngrijorare observând câtă energie consum.

În viața de cuplu cum îți merge?

E foarte tare să ai o parteneră inteligentă și ocupată, altfel era ceva dezechilibrat. Eu și Smaranda locuim împreună de patru ani. Există înțelegere și respect între noi.

Discutăm, ca-n orice cuplu serios. Un copil va mai aștepta, ea are de studiat mult la Medicină, unde e în anul IV, eu sunt foarte prins cu business-ul. Dar va veni și acest moment.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

