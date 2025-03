Concerte și petreceri

Concerte

Sâmbătă, 15 martie

Concert Aniversar Luna Pătrată – 16 ani – Alina Manole – La Mama – Clubul Țăranului, ora 19.00,

Live music @Brera | Invited artist: Larisa – Brera Bucharest, ora 19.00,

Jazz Manouche w/ Django Sound Quartet – The Great Hill, ora 19.00,

Concert Kempes // 10 ani de „Regăsire” – Berăria H, ora 19.00,

Concert de primăvară w/ Mădălina Petre – Isha Restaurant, ora 20.30,

Get Rich or Die Tryin 2 – Club Fabrica, ora 21.00,

Clejanii în concert la Berăria H – ora 23.30.

Duminică, 16 martie

Concert Fuego – „Iubirea înflorește primăvara” – Berăria H, ora 19.00,

Arie și Ecou – Concert cu Cristina Fieraru și Maxim Belciug – Teatrul Coquette, ora 19.00,

Fado meu amor @Brera | Invitat Special: Jezebel – Brera Bucharest, ora 19.00,

LEAVES EYES / NYTT LAND la Quantic, ora 20.00,

Concert Alexandra Căpitănescu – Hard Rock Cafe, ora 21.00.

Petreceri

Sâmbătă, 15 martie

Get Rich or Die Tryin 2 – Club Fabrica, ora 21.00

SUNRISE x Kristal OUT presents: RICARDO VILLALOBOS – Laminor Arena, ora 22.00,

Carousel Party – Manara Blue, ora 22.00,

Divorțații petrec – True Club, ora 22.00,

Poker Face – Grand Hotel Bucharest, ora 22:00,

Baila Baila w. Ghioca Bogdan – Apollo111 Pizza, ora 22.00,

Romanian Hits Party 2000-2015 – Altfel Unirii, ora 23.00.

Duminică, 16 martie

Karaoke by Marius – Paque Bistro & More, ora 20.00.

Spectacole la teatru

La Teatrul Național București pot fi urmărite următoarele spectacole de teatru:

Sâmbătă, 15 martie

Casa de la țară – ora 19.00, Sala Studio,

Casa curată – ora 19.00, Sala Pictura,

E vina ta! – ora 19.00, Sala Atelier,

Abuzarea publicului – ora 19.00, Sala Mică,

Secundar – ora 19.00, Sala „Ion Caramitru”.

Duminică, 16 martie

La câțiva oameni distanță de tine – ora 19.00, Sala Studio,

Zorro – ora 19.00, Sala Pictura,

Creatorul de teatru – ora 19.00, Sala Atelier,

You Say Tomato – ora 19.00, Sala Mică,

Secundar – ora 19.00, Sala „Ion Caramitru”.

Spectacole la alte teatre din Capitală

Sâmbătă, 15 martie

Tot ce vă doriți – Sala Gloria, ora 16.00,

Ultimul Loz – Musical de Mahala – Teatrul Vasilache – Muzeul Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida, ora 18.30,

Nopțile Barbare – Teatrul Coquette, ora 19.00,

Ultima noapte în Paradis – FF Theatre, ora 19.00,

Zburătorul după Ion Heliade Rădulescu – Theatre Arts Group, ora 19.00,

O zi din viața unui politician fericit – Teatrul Nou, ora 20.00.

Duminică, 16 martie

Scandal în familie – Sala Gloria, ora 16.00,

Povestiri Culese după Donald Margulies – Palatul Bragadiru – Sala Godot, ora 19.00,

Cazul Țundrea – Teatrul Apropo, ora 19.00,

Divorț în ziua nunții – Teatrul Roșu, ora 19.30,

Jocul de mâine – Teatrul Nou, ora 20.00.

Spectacole de stand-up comedy

Sâmbătă, 15 martie

Stand-up comedy cu Natanticu, Andrei Ciobanu, Frînculescu, Bogdan Mălaele – The Fool, ora 16.00,

Stand up Comedy cu Vio, Maria Popovici, Banciu & Tudor Costina – Club 99, ora 17.00,

Stand-up comedy cu Radu Bucălae, Ioana State, Mane Voicu și George Dumitru – The Fool, ora 19.00,

Stand up Comedy cu Vio, Maria Popovici, Frînculescu & Ioana State – Club 99, ora 19.30,

Stand-Up Comedy cu Mincu, Frincu, Banciu, Malaele – Mojo Club, ora 19.30,

Stand-up Comedy cu Mane Voicu, Edi Vacariu, Bogdan Mălăele, Edi Moise și Gabriel Dumitriu – Cafeneaua Veche, ora 20.30,

Stand-up comedy cu Toma, Natanticu, Maria și Bogzi – ComicsClub, ora 22.00.

Duminică, 16 martie

Stand-Up Comedy Special cu Toma – Lloyds Comedy Pub, ora 19.00,

Stand-up comedy cu Drăcea, Cîrje, Florin, Dobrotă și Popinciuc – Sala Radio, ora 19.00,

Stand-up Night – Dan Frînculescu, Bogdan Mălăele, Alexandru Minculescu și Dan Birtaș – Hanu Berarilor Uranus, ora 19.00,

The Blind Date Show cu Gherghe și Teo Ioniță – The Fool, ora 20.00,

Stand-up comedy cu Natanticu, Raul, Andrei Ciobanu și Edi Rădoiu – ComicsClub, ora 20.00.

Filme la Cinema

Happy Cinema

Școala animalelor magice 2 – Aventură/Comedie, durată: 100 min.;

Flow – O pisică fără frică – Animație/Familie, durată: 90 min.;

Samson, cățelul detectiv și misterul coroanei – Animație/Comedie, durată: 80 min.;

Mentorii – Comedie, durată: 100 min.;

Klimt și sărutul – Documentar, durată: 90 min.;

Eu, Claude Monet – Documentar/Istoric, durată: 90 min.;

Zăpadă, Ceai și Dragoste III:…și Noroc – Comedie, durată: 90 min.;

Jeff Koons: Portretul unei vieți – Biografic/Documentar, durată: 80 min.;

William Tell – Acțiune/Biografic, durată: 130 min.;

Operațiunea Black Bag – Dramă/Thriller, durată 90 min.;

The Monkey: Blestemul – Comedie/Horror, durată: 100 min.

Cinema City

Aventură în naură: Marea Întrecere – Aventură/Animație, durată: 87 min.;

Bridget Jones: Topită după el – Comedie/Romantic, durată: 130 min.;

Brutalistul – Dramă, durată: 214 min.;

Când ți-o iei fără să vrei – Comedie, durată: 109 min.;

Captain America: Curajoasa Lume Nouă – Acțiune/Aventură/Ficțiune, durată: 120 min;

Cleaner: Atentat la înălțime – Acțiune/Thriller, durată: 96 min.;

Dog Man: Filmul – Animație/Comedie, durată: 89 min.;

Flow – Aventură/Animație, durată: 85 min.;

Mentorii – Comedie, durată: 100 min.;

Mickey 17 – Aventură/Comedie, durată: 140 min.;

Monkey: Blestemul – Comedie/Horror, durată: 95 min.;

Operațiunea Black Bag: Dramă/Thriller, durată: 93 min.;

Samson, cățelul detectiv și misterul coroanei – Aventură/Animație, durată: 75 min.;

Sunt încă aici – Biografic/Dramă, durată: 137 min.;

William Tell – Acțiune/Biografic, durată: 133 min.;

Ziua în care pământul a făcut Bum! Un film Looney – Aventură/Animație, durată: 93 min.

