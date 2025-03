Acest lucru s-a întâmplat deoarece ambii treceau prin două divorțuri care nu erau încă încheiate, astfel că nu își doreau ca toți ochii publicului să fie îndreptați către ei.

Recent, Antonia și Alex Velea au fost invitați de Selly la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune pe care vloggerul o are pe canalul lui de YouTube. Iar cei doi artiști au oferit detalii neștiute despre viața lor, inclusiv au spus când a avut loc prima lor noapte de iubire.

Alex Velea a spus când a cunoscut-o intim pe Antonia

„Avem o relație sănătoasă?”, l-a întrebat Antonia pe Alex Velea, iar acesta nu a stat prea mult pe gânduri și i-a răspuns partenerei lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

„Acum, da. Încrederea o câștigi treptat, e normal să fii circumspect la început. Începuturile, dar nu doar din vina noastră… Am fost hăituți și de oameni, vânați mereu de paparazzi. Și am stat mereu sub stres. A fost cumva dubios. Veneam amândoi din niște divorțuri, eu treceam chiar atunci printr-un divorț, lumea ne judeca. Nu era un mediu propice iubirii. Noi ne-am cunoscut mai altfel la sfârșitul lui 2012, în decembrie”, a spus Alex Velea, care a fost întrerupt de Antonia: „Parcă suntem la terapie aici. Ce înseamnă mai altfel?”.

Recomandări Câți bani au costat zborurile speciale ale lui Klaus Iohannis în 11 ani (2015-2025). DOCUMENTE

„Ne-am cunoscut intim, ne-am îndrăgostit unul de călalalt. Și 2013 a fost un an mai ambiguu, lumea ne alerga, tot timpul interviuri. Au inventat fel de fel de chestii, își dădeau cu părerea…”, a continuat Alex Velea.

Cei doi au vorbit și despre alte aspecte din viața lor

După câteva minute, șirul confesiunilor a continuat. „Mă consideri un party animal?”, a întrebat Antonia, iar Alex Velea nu s-a ferit să răspundă: „Nevasta mea are și latura asta, nu e problemă. Ca și mine. Pe asta nu o dezvoltăm”.

Apoi, cei doi artiști au intrat din nou în discuții intime despre relația lor. „Ai vreun fetish nebun?”, l-a întrebat Antonia pe Alex Velea. „Nu am. Nu pot… Mă gândeam, nu am”, a răspuns acesta.

„Sper că nu ai, că în toți anii ăștia nu ai dat niciun semn… Eu știu că nu ai. Doamne, să nu zici vreo prostie”, a fost replica pe care i-a dat-o Antonia.

Selly le-a citit celor doi și o întrebare pe care a primit-o pe internet de la fani: „Îți e frică să nu ți-o fure cineva pe Antonia?”.

„Niciodată. Sunt sigur pe iubirea ei și pe mine”, a răspuns Alex Velea. Care a fost completat de Antonia: „Nu are de ce să-i fie frică”.

Recomandări „Regina” contractelor cu statul: cum a ajuns Mihaela Neagu de la o benzinărie în Lehliu la peste 1.000 de contracte cu fonduri publice

În cadrul aceleiași emisiuni de pe YouTube, Antonia a dezvăluit și că, deși își dorește să mai aibă o fetiță, ea nu mai poate să facă niciun copil, deoarece medicii nu îi mai dau voie.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România „Regina” contractelor cu statul: cum a ajuns Mihaela Neagu de la o benzinărie în Lehliu la peste 1.000 de contracte cu fonduri publice

Urmărește-ne pe Google News