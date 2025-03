Spre exemplu, în Constanța, la ora 14.30 și la ora 19.30, pe 08 martie 2025, Mihai Bobonete și Mihai Rait susțin spectacolul de stand-up comedy intitulat „Iubesc femeia, dar și eu pe ea”, care are loc la Harlequin by the Sea.

În aceeași zi și în aceeași locație are loc și „Seara Doamnelor”, eveniment la care vor cânta Mircea Cazan și Gergiana Maria Chiriță, dar atmosfera va fi întreținută și de DJ Rubio.

La Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, începând cu ora 17.00, pe 08 martie 2025 va avea loc evenimentul „Împreună pentru o societate mai bună – Egalitate de șanse pentru toți”, la care vor participa, printre alții, Adriana Trandafir, Adriana Săftoiu, Răzvan Oprea sau Alexandru Vlad Ciurea.

Special pentru doamne, pe 08 martie 2025 în Constanța vor cânta Paul Ciuci și formația Compact. Concertul are loc la Club Phoenix și începe la ora 21.00.

Potrivit presei locale, și mai multe restaurante din Constanța au anunțat deja că au pregătot petreceri pentru ziua de 8 martie. La Restaurantul Sophia, formația Atlantic Group și invitații speciali vor încânta doamnele si domnișoarele.

La Restaurantul Sirena au loc două petreceri de Ziua Femeii: una pe 7 martie și una pe 8 martie. Muzica live va fi oferită de formația Agapimu. Iar Restaurantul En Provence are o petrecere la care vor cânta Camelia Tudor & Symphony Band, dar vor fi prezenți și cei de la Interactiv Latino Dance și Encanto Dance Academy.

Pe lângă evenimentul de la Harlequin by the Sea, Mircea Cazan mai cântă pe 08 martie 2025 și la Restaurantul Colonadelor, acolo unde are loc o seară grecească. Prezent va fi și Ansamblul Grecesc Astras. La Melody Ballroom Mamaia, atmosfera va fi întreținută de Marian Cozma.

Muzică live va fi pe 8 martie 2025 și la Forest M, acolo unde va cânta Sermin Band.

Lista evenimentelor din Constanța pe 8 martie 2025, de Ziua Internațională a Femeii:

Womens Day @ Restaurant Colonade Constanța – ora 17.00

Împreună pentru o societate mai bună – 8 martie-Egalitate de șanse pentru toți @ Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin – ora 17.00

Petrecere de 8 Martie @ La Dolce Vita – ora 18.00

Seara Doamnelor @ Harlequin By the Lake – ora 19.00

Doru Octavian Dumitru @ Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa – ora 19.00

Ziua Femeii @ Restaurant Dorna – ora 19.00

Casa Bernardei Alba @ Teatrul de Stat Constanța – ora 19.00

Invite her to dinner @ Barrels Pub – ora 19.00

8 Martie @ La Scoica Land – ora 19.00

Dragostea durează opt ani @ Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa – ora 19.00

Flautul fermecat @ Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski – ora 19.00

Casa Bernardei Alba @ Teatrul de Stat Constanța – ora 19.00

8 Martie – Ziua Femeii @ Hotel Iaki – ora 19.30

Super Petrecere de 8 Martie @ Restaurant Voila – ora 20.00

8 Martie party cu Antik Band @ Zebrano Restaurant & Bar – ora 20.00

Compact 100% Live @ Club Phoenix – ora 21.00

Discoteka 8 Martie @ Doors Club – ora 21.00

Barbie goes disco! @ Fratelli Constanța – ora 22.00

