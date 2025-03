Jo, una dintre cele mai iubite artiste din România, a făcut recent o dezvăluire șocantă despre o dispută cu cântărețul Gheboasă, care ar fi culminat cu amenințări din partea acestuia. Deși amândoi sunt figuri cunoscute pe scena muzicală românească, povestea tensiunilor dintre cei doi a surprins multă lume.

Totul ar fi început la un concert susținut de Jo în orașul natal al lui Gheboasă, unde, într-un moment aparent banal, artista a întrebat publicului: „Cine este Gheboasă?”. Acest gest simplu, care pentru mulți ar fi părut inofensiv, a fost interpretat de Gheboasă într-un mod cu totul diferit. Potrivit declarațiilor ei, cântăreața a explicat că acest detaliu, considerat nesemnificativ, a fost motivul real al disputei între ei.

Jo ar fi primit mai multe mesaje din partea lui Gheboasă

De la acest moment, tensiunile dintre cei doi ar fi escaladat rapid, iar Gheboasă, deranjat de întrebare, ar fi amenințat-o pe Jo. Artista nu a dorit să ofere prea multe detalii despre natura amenințărilor, dar a subliniat că incidentul a fost o surpriză totală pentru ea.

„Gheboasă. Mi-a dat mesaje, m-a amenințat că lasă, că ne întâlnim noi, că facem, că dregem. De la ce mă? Că am întrebat cine ești? Adică… am cântat acolo în orașul de unde era el și la un moment dat eu eram cu Juno prin culise și eu, dacă tot a venit cu mine la concert, le-am zis oamenilor: am o surpriză pentru voi, cine credeți că e surpriza? Și eu când au strigat numele băiatului ăstuia. Oamenii au început să strige în sală numele lui. Urma să cânte el tot la același bal, dar seara la club. Eu cântam pe zi la profesori, la astea mai oficiale, și el seara la club pentru distracție, pentru copii, pentru toată lumea. I-au strigat numele, și eu am întrebat: Cine e? Ce înseamnă asta, ce strigați?”, a spus Jo la Un podcast mișto by Bursucu.

Tensiunile dintre cei doi nu sunt însă ceva nou pe scena muzicală românească, mai ales având în vedere că Gheboasă a fost implicat în mai multe controverse de-a lungul carierei sale. Deși nu au discutat în public până acum despre acest conflict, Jo a dorit să clarifice situația și să pună capăt speculațiilor care ar fi putut apărea în urma incidentului.

