Un incendiu devastator a izbucnit pe 15 martie 2025, într-un club de noapte din Kocani, Macedonia de Nord, provocând moartea a 59 de persoane și rănirea altor zeci, a declarat ministrul de interne.

„Tragedie în Macedonia de Nord: Zeci de tineri mor într-un incendiu într-un club de noapte. Peste 50 de persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit într-o discotecă din Kocani, în timpul unui concert susținut de o trupă locală. Flăcările au fost declanșate de artificiile aprinse pe scenă”, se arată în mesajul postat pe rețeaua X de TG3 (TeleGiornale 3).

Videoclipurile care circulă pe rețelele sociale arată scene haotice din interiorul clubului de noapte Pulse, cu tineri alergând prin fum în timp ce trupa de hip-hop, care cânta pe scenă, îndemna oamenii să iasă din clădire cât mai repede posibil.

În acest caz, ministrul de interne Pance Toshkovski a spus că autoritățile au emis patru mandate de arestare din cauza incendiului mortal din clubul de noapte.

„În momentul în care au fost aprinse artificiile, scânteile au aprins cel mai probabil tavanul, care este dintr-un material foarte inflamabil, iar în scurt timp focul s-a extins în toată discoteca și s-a creat un fum gros”, a spus ministrul de interne.

În total, 118 persoane rănite au fost internate în spitale din Macedonia de Nord în urma tragediei de la discoteca din Kocani, a confirmat ministrul sănătăţii, Arben Taravari.

Tragedia a avut loc în timpul unui concert susținut de o trupă populară macedoneană de hip-hop, ADN, la care participau aproximativ 1.500 de tineri.

#Macedonia fires leaves 51 dead inside nightclub and at least 159 injured. r,

Toskovski said initial reports suggested the fire had been started by sparks from pyrotechnic devices that had hit the ceiling, which was made of highly flammable material. pic.twitter.com/PRYFQaNfPn

