Smiley și-a invitat fanii să îi dea sugestii despre cum și-ar putea intitula emisiunea online. „Nu am nici nume pentru show, nu am nicio oră fixă, nu am nicio zi fixă, nu am nimic fix, am niște chestii la care m-am gândit, vreau să fac treaba asta pentru voi, să vă mai distrez un pic. Am pregătit un invitat special în această seară, m-am descurcat și eu cu ce am avut la îndemână, pentru că resursele sunt limitate în timpurile pe care le trăim”, a anunțat el.

Punctul culminant al emisiunii a fost prezența Ginei Pistol prin Skype și dialogul savuros dintre cei doi îndrăgostiți. Smiley și Gina sunt împreună de peste trei ani, dar au fost destul de discreți în ceea ce privește relația lor. În prima lui emisiune online, artistul și-a luat iubita la întrebări, cei doi reușind să fie foarte haioși. Mai mult, blonda i-a făcut și o declarație de dragoste în direct.

Smiley: Unde ești?

Gina: Acasă, te aștept să vii! Sunt în izolare

Smiley: De cât timp stai în izolare?

Gina: Cred că se fac trei săptămâni. Eu nu mă plictisesc, am tot ce îmi trebuie acum. Bine, la un moment dat o să-mi fie dor de colegi, de ritualul meu zilnic.

Smiley: Ce se întâmplă cu emisiunile pe care le prezinți?

Gina: Am filmat trei zile de audiții pentru „Chefi la cuțite”, urmează să continuăm, dar nu știm când.

Smiley: Ce te enervează cel mai tare la colegul tău de izolare?

Gina: Că este dezordonat, lucrează la acest aspect, apreciez acest lucru.

Smiley: Ce mâncăruri noi ai gătit de când ești în izolare?

Gina: Nu am gătit nimic nou.

Smiley: Și nu crezi că ar fi cazul?

Gina: Să știi că mai este din pulpa de curcan în frigider. Da, cea de ieri, crezi că îți gătesc zilnic?

Smiley: Nu aș vrea, totuși, să nu exagerăm! Ce urmează să gătești mâine?

Gina: Mâine am stabilit cu colegul meu de izolare că o să mâncăm fără carne și mă gândeam să fac o mazăre. Ce zice colegul de izolare?

Smiley: E mulțumit, e foarte bucuros!

Gina: Sau un pui indian?

Smiley: Și un pui indian, dar zic să păstrăm puiul indian pentru weekend. (…)Te lăsăm să te uiți la emisiune.

Gina: Auzi, te iubesc! Hai acasă!

Smiley: Vin, acum, mai am un pic! „

La puțin timp după încheierea dialogului prin Skype, Gina Pistol nu a rezistat tentației și a venit din camera cealaltă, unde se afla, să-l pupe, spunându-i că îi este dor de el.

