Unde ieșim în București în weekend, de Ziua Națională

Săptămâna aceasta se deschid mai multe târguri: cel din Piața Constituției, West Side Christmas Market, Laminor Winter Wonderland, târgul de la patinoarul Berceni Arena și târgul de la Opera Comică pentru Copii.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide vineri, pe data de 29 noiembrie. Vineri, odată cu deschiderea acestui târg, se vor aprinde și luminițele de sărbători în București, la ora 18:00, potrivit b365.ro.

În acest weekend, pe scena din Piața Constituției vor urca Loredana Groza, Nicole Cherry, Lidia Buble, Fuego și alți artiști. La târg vor fi cântate și colinde, dar vor avea loc și spectacole.

West Side Christmas Market este organizat în Parcul Drumul Taberei, în Sectorul 6 al Capitalei. Târgul va fi deschis joi, 28 noiembrie, pe seară.

WienerHaus vă invită, de 1 Decembrie, începând cu ora 13:00, la un Ospăț Românesc – All you can eat, pe cinste. Prețul este de 140 de lei/ persoană

Târgul de Crăciun Laminor Winter Wonderland

Târgul se deschide vineri, 29 noiembrie, în aceeași zi cu cel din Piața Constituției. Ediția de anul acesta va avea mai multe atracții decât cel de anul trecut, spun organizatorii.

Prețul intrării la patinoar este de 30 de lei/persoană, iar închirierea patinelor costă 20 de lei/persoană. În acest weekend vor urca pe scenă Horia Brenciu, Puya și Orchestra Simfonică București.

Târgul de Crăciun de la patinoarul Berceni Arena

S-a deschis deja vineri, 22 noiembrie, în aceeași zi în care au fost aprinse și luminițele de sărbători în Sectorul 4.

Târgul de Crăciun de la Opera Comică pentru Copii

Primul târg de Crăciun deschis în București este cel de la Opera Comică pentru Copii, în Sectorul 6 al Capitalei. În cadrul târgului au loc mai multe activități dedicate celor mici. Târgul este deschis în fiecare vineri, de la ora 16:00 la ora 21:00 și sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 21:00. Intrarea este liberă.

De asemenea, Esplanada Operei Naționale București se transformă într-un tărâm fermecat al sărbătorilor, sub semnul „Magia Basmelor”.

Concerte în București de Ziua Națională și Sfântul Andrei

Vineri, 29 noiembrie

Jukebox & Julie Mayaya – 14th LANE, ora 19:30;

Sarmalele Reci – Palatul Bragadiru – Sala Godot, ora 20:00;

Friday Dive With Florin Ristei – Beluga Music & Cocktails;

Vița de Vie – Palatul Bragadiru – Sala Godot, ora 21:30;

AllTimeClubbing x Kristal Out w. Mr. Belt & Wezol – Hala Laminor, ora 23:00.

Boris Brejcha – Hala Laminor

Tribute Night : Painkiller (Judas Priest)

Spill The Blood (Slayer)

Carousel (Linkin Park) – Quantic

Arie și Ecou – Concert cu Cristina Fieraru și Maxim Belciug – Teatrul Coquette;

Sâmbătă, 30 noiembrie

Concert Smiley – Berăria H, ora 17:00;

Mircea Baniciu & Band – 14th Lane, ora 19:30;

Lansare Album Rashid “Saga OG”, Rashid – Club Fabrica, ora 22:00;

Concert Pindu, Seară Macedonească – Berăria H, ora 21:45.

Duminică, 1 decembrie

FiRMA – Două Concerte, O Singură Energie! – Quantic, ora 19:00;

Sărbătoarea Subcarpați – Arenele Romane, ora 19:00;

Byron – Expirat Halele Carol, ora 20:00;

BigUpMusic e România! – Manara Blue, ora 23:00;

Concert Taraful de la Vărbilău – Berăria H, ora 18:00.

