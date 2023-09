Într-un interviu pentru ego.ro, Ioana Ginghină a vorbit despre nunta cu Cristi Pitulice, însă a simțit nevoia să clarifice câteva informații apărute în presă. Actrița mărturisește că actualul ei iubit nu este gelos sub nicio formă pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. De asemenea, vedeta a declarat că tatăl fiicei sale nu va fi invitat la nunta sa.

„Eu nu pot să fac chestii așa. Apropo de chestia asta, a apărut prin ziare că Cristi a fost gelos. Nu a fost! A avut o discuție cu prăjiturile. A fost o super-discuție. M-am tot întâlnit cu oameni pe stradă și mi-au zis: «V-am văzut la o emisiune în care ați zis treaba cu prăjiturile! Ce mă bucur că, în sfârșit, zice cineva adevărul așa cum este el! Normal doamnă că te deranjează!». Așa și este. Nu mi-ar plăcea să vină vreo fostă sau vreun fost. Ori îi chemăm pe toți, ori pe niciunul.”

„Ne înțelegem, dar nu încât să îl invit la nunta mea”

Ioana Ginghină spune că nu s-a gândit niciodată să-l cheme pe Alexandru Papadopol la nunta ei cu Cristi Pitulice și este părere că situația ar fi una stânjenitoare atât pentru ea, cât și pentru viitorul ei soț. După divorț, actrița a păstrat o relație civilizată cu tatăl fiicei sale.

„Nu am zis niciodată că l-aș chema pe Alexandru. Voi vedeți prea multe filme americane, părerea mea. Am văzut: «Ioana vrea să îl cheme, dar nu vrea iubitul!». Nici nu am avut o discuție, nu se pune problema, n-aș face așa ceva. Ce crezi, că el mă invită? Am vorbit toată ziua azi, de copil. Dar cred că zice el: «Ești nebună?». Îi zic că îl invit la ziua mea și zice: «Du-te mă, ai înnebunit? Ce e cu tine?». Cred că vedeți prea multe filme americane, unde ei se înțeleg bine. Ne înțelegem, dar nu încât să îl invit la nunta mea. Eu nu m-aș relaxa, să știu că este și ăla, și ăla! Hai să îi invităm pe toți, să facem ca la emisiunea «Iartă-mă!» sau la «Din dragoste». Cred că nimeni nu se simte bine! Părinții lui Cristi vin, se uită, zic: «Uite-l și pe fostul!». Vreau să mă simt bine, la naiba!”

Vedeta spune că nici ea nu s-ar duce la nunta lui Alexandru Papadopol, dacă el s-ar căsători. Ioana Ginghină nu ar avea nimic împotrivă ca fiica lor să participe la un astfel de eveniment.

„Cum să mă duc? Cred că aș muri de râs! Ruxi trebuie să se ducă, n-are încotro. Dar eu n-am nicio vină, de ce să trec prin chestia asta? Poate lumea este mai relaxată, eu nu m-aș simți bine! Cred că m-aș uita ce zice unul, altul. Cum să mă văd cu părinții lui Alexandru la nuntă? Ce facem? Zic: «Ce mai faceți? Ce ziceți de actuala?»”

