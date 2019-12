Ioana și Ilie Năstase au reluat planurile pentru cununia religioasă. Au dat uitării problemele!

De Andreea Romaniuc Archip,

Dacă, de obicei, se consultă în ceea ce privește vestimentația și își dau sfaturi reciproc, de data asta Ilie Năstase și soția lui au făcut excepție, la ultimul eveniment monden la care au participat: „Trebuie să recunosc că venim de la Constanța și nu prea am avut timp să ne asortăm, dar e ok”, ne-a spus Ioana. Mai mult, Ilie Năstase are mare încredere în gusturile consoartei sale: “Vorbim ce culoare să fie cravata, în funcție de cum se îmbracă ea. Ioana are gusturi foarte moderne, adică ce se întâmplă pe piața de modă ea știe. Mai mergem și prin străinătate la magazine, se uită”, a adăugat Ilie.

Ioana și Ilie Năstase nici nu vor să își mai amintească de perioada tulbure din viața lor. Se pare că nunta este în plan pentru 2020, dar nu este încă nimic bătut în cuie: „Nunta e posibil să fie la vară, încă nu știm exact. Rochia de mireasă îmi doresc să fie clasică, albă clar, cât mai simplă”, ne-a declarat Ioana.

Video: Cosmin Nistor