O serie de neînțelegeri au apărut în urmă cu două luni între Ilie Năstase și soția lui. Cei doi nu și-au mai vorbit, însă în presă au făcut declarații. El spunea că ea a plecat de acasă, iar Ioana dezvăluia că el a părăsit domiciliul fără să o anunțe unde merge.

Soția lui Ilie Năstase a fost deranjată de toate speculațiile apărute în presă, cele referitoare la banii cu care ar fi plecat de acasă, dar și speculațiile cum că ar fi consumat alcool într-un restaurant. Acum, ea a trecut peste toate, e din nou alături de soțul ei.

„Eu eram foarte curioasă să știu atunci cine a vorbit că aș fi fugit cu milioanele, el a ieșit în presă și a spus că nu a vorbit așa ceva. Acum să zicem ca da, suntem bine. Eu va trebui să mă conving de anumite lucruri cu care nu sunt așa lămurită, de ce se întâmplă, că au fost câteva lucruri care m-au deranjat foarte mult, cum a fost și cu restaurantul acela unde se zicea că am consumat alcool.

Eu nu consum alcool decât o dată sau de două ori pe an, și atunci foarte puțin, eu nu sunt consumatoare de alcool”, a spus Ioana Simion pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări 7 ANI DE LUPTĂ. O funcționară și-a reclamat șefii pentru fraudă cu fonduri europene, a fost demisă și repusă în funcție de instanță, sub aceiași șefi

„Acum două zile a mai fost ceva că pompează bani și că mi-ar fi luat cauciucuri. Stai puțin să ne înțelegem. Până la urmă suntem soț și soție, nu sunt amantă, nu sunt iubită, orice soț îi schimbă cauciurile la soție. Mi se par foarte multe aberații, nu știu ce se întâmplă”, a mai zis ea.

În privința sărbătorilor, Ioana Simion și Ilie Năstase au decis ce vor face. Ei merg alături de familie la Poiana Brașov, acolo vor petrece Crăciunul și Revelionul.

„Au fost biletele luate din timp. Voi merge cu copiii, cu Ilie. Suntem în familie, îți dai seama că eu acum de sărbători nu pot să-l las sau doamne ferește. Eu mereu de sărbători am încercat să fie pace, liniște, că așa e frumos. De Revelion vom fi tot acolo, plecăm de astăzi și probabil ne vom întoarce pe 2-3 ianuarie”, a mai adăugat Ioana Simion, care a dezvăluit și care sunt rezoluțiile ei pentru 2023.

„Eu am planuri pentru anul viitor, Ilie nu știu ce planuri are, el preferă mai mult să fie liniștit. Eu am planuri legat de han, e visul meu și încerc să-l duc la bun sfârșit”, a încheiat soția lui Ilie Năstase.

Au fost la un pas de divorț

La începutul lunii decembrie, Ioana Simion a făcut primele declarații despre divorțul de Ilie Năstase. despărțiți de două luni. „Nu prea mai e căsătorie asta. Nu-mi place să fiu târâtă în mocirlă”, a spus ea pentru Click.

Recomandări Ce spun doi experți despre accidentul cu zeci de turiști de la Pasajul Unirii: Astfel de limitatoare de înălțime sunt uzuale în România. Posibil ca șoferul să fi mers cu o aplicație GPS și să nu fi respectat limita de înălțime

„Ilie este foarte libertin de felul lui! Dar eu l-am lăsat în pace, să fie cum vrea el. El pleacă când vrea, vine când vrea! Așa e el! Eu nu am știut că va fi așa, atunci când m-am băgat în căsnicia asta. Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț. Aveam cu totul altă părere despre mariaj. Am tot încercat, însă, să-l iau pe Ilie așa cum e el, cu ciudățeniile lui”, a mai spus soția marelui tenisman.

De 4 ani, Ioana Simion este împreună cu Ilie Năstase, iar relația lor nu a fost lipsită de momente tensionate. Cei doi au fost de mai multe ori la un pas de divorț, însă de fiecare dată s-au împăcat.

Ioana Simion anunța de fiecare dată divorțul de Ilie Năstase, însă alegea într-un final să retragă actele. Soția fostului mare jucător de tenis a dat mai multe detalii despre momentele în care a depus actele de divorț, dar și ce a determinat-o să renunțe la despărțire. „Toată lumea s-a întrebat de ce nu am divorțat de Ilie?! Se știe însă prin ce a trecut Ilie ultima dată. Băgasem actele, dar Ilie a venit la mine să se vaite că îi plesniseră niște vase de sânge! Așa m-a făcut să-mi retrag cererea! Nu m-a lăsat inima, pur și simplu! Am vrut să nu-mi fac păcate cu el! Eu m-am sacrificat, m-am lăsat pe mine pentru Ilie. Dumnezeu știe peste câte am trecut eu în căsnicia asta și le-am înghițit pe toate! Ilie era terminat acum, dacă nu eram eu lângă el!”, a declarat Ioana Năstase, în exclusivitate, pentru Click!

Recomandări Impact violent la intrarea în Pasajul Unirii. O persoană a murit, în accidentul în care a fost implicat un autocar cu turiști greci

Până în prezent, Ioana Simion a avut două tentative de divorț, însă de fiecare dată s-a răzgândit. Soția lui Ilie Năstase nu s-a ferit niciodată să vorbească despre certurile pe care le avea cu partenerul ei.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Drama unui bărbat care a pierdut totul într-un cazinou din București și a rămas cu un măr: „Venea cu Rolls, a jucat la ruletă zeci de milioane de euro. Ajunsese să miroasă. Tragic”

Playtech.ro ȘOC! Ministrul din Austria, reacție uluitoare după ce a refuzat România în Schengen! E HALUCINANT: 'Mafia...'

Viva.ro Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție. S-a aflat totul chiar din gura lui: 'M-am...'

Observatornews.ro Tragedie în Ajun de Crăciun, la Herculane. Doi frați au murit într-un accident înfiorător, spulberați de TIR pe contrasens

Știrileprotv.ro Momente grele pentru Iulian Nunucă, câștigătorul de la Vocea României: 'N-am mâncat nimic, doar ca să strâng bani'

FANATIK.RO Horoscopul runelor lui Mihai Voropchievici pentru săptămâna 26 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023. Cine intră în noul an cu stângul?

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 24 decembrie 2022. Fecioarele trebuie să își stabilească scopuri clare pentru azi sau pentru perioada următoare

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!