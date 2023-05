Soția fostului mare jucător de tenis a mărturisit că se mută în casă nouă, în Otopeni, însă momentan vor locui cu chirie. Ioana Simion este foarte încântată de decizia pe care au luat-o și speră să se acomodeze repede. Vila are trei etaje, iar la etajul 1 sunt patru dormitoare. Locuința este foarte spațioasă, cu trei băi și o mansardă imensă.

„Ne mutăm în casă nouă. O locuință din zona Otopeni, cu trei nivele. Este foarte spațioasă, are trei băi, livingul este foarte mare plus bucătăria, după care la etajul unu sunt patru dormitoare, iar sus este mansarda care este imensă, este cât toată casa. Momentan am ales să locuim câteva luni cu chirie în ea, pentru că vrem să vedem dacă ne acomodăm sau nu. Așa am vorbit cu proprietarul locuinței despre acest aspect și nu s-a opus deloc.

Mi-a plăcut foarte mult că are grădină în fața și în spatele casei, iar pe laterale are brăduți. Este tare frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult casa aceasta și o să o cumpărăm într-un final. Întâi, vreau să văd dacă mă simt bine în ea, pentru că nu este deloc o sumă de neglijat. Este o locuință scumpă. Este o casă foarte mare, nu o căsuță”, a declarat, Ioana Năstase, pentru Click!.

Soția lui Ilie Năstase vrea să vadă dacă se acomodează în această casă, apoi să o cumpere. Prețul de vânzare al vilei nu este deloc unul mic, astfel că vor să se gândească foarte bine înainte de a face această achiziție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ilie Năstase și Ioana Simion, căsnicie cu năbădăi

Ilie Năstase, în vârstă de 76 de ani și soția lui Ioana, în vârstă de 46 de ani, s-au căsătorit în 2019, iar primele zvonuri cum că sunt la un pas de divorț au apărut la scurt timp. În cele din urmă, cei doi și-au rezolvat problemele.

Ilie și Ioana Năstase s-au certat de multe ori, iar în 2021, la începutul anului, bruneta chema și poliția acasă, pe motiv că soțul ei devenise violent fizic cu ea.

Ioana declara în urmă cu câteva săptămâni, că relația dintre ea și soțul său nu merge prea bine. „Acum sunt în București, nu sunt împreună cu Ilie, nu sunt la Ilie acasă. Sunt la mine acasă. Of, câte aș avea să îți spun despre tot ce se întâmplă între noi doi, dar nu vreau să vorbesc public nimic”, mărturisea bruneta pentru sursa mai sus menționată.

Anul trecut, Ioana Năstase s-a arătat foarte dezamăgită de relația pe care o are acum cu Ilie Năstase, a dat de înțeles că nu se mai înțeleg. „Ilie nu mi-a făcut nimic de 8 Martie. Nu mi-a dat niciun buchet de flori. Însă nu mă mai surprinde nimic de la el. Nu știu dacă pot să îi zic mariaj ce se întâmplă între mine și Ilie. Eu văd altfel o căsnicie”.

