Ioana Tufaru a aflat în direct, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru” de la Antena Stars, că nu este însărcinată, contrar așteptărilor sale. Fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu anunțase în urmă cu două săptămâni, cu emoție și bucurie, că ar putea deveni mamă pentru a doua oară.

Pentru a lămuri situația, Ioana Tufaru a acceptat să facă un test de sânge beta hCG, recunoscut pentru acuratețea sa în detectarea unei sarcini.

„Simptomele pe care le am eu sunt de sarcină, dar pot fi și de la altceva. Dacă stau bine să mă gândesc, să mănânci ceva pe care să îl dai afară, nu trebuie neapărat să confirme o sarcină, nu? Dacă îmi dă și e totul în regulă și am acordul medicilor că totul e ok, atunci mai vedem. Soțul meu a zis că respectă orice decizie iau eu”, spunea fiica Andei Călugăreanu înainte de a intra în cabinet pentru a-i fi prelevată proba de sânge, potrivit a1.ro.

Însoțită de un reporter al emisiunii, aceasta s-a prezentat la un cabinet medical, iar rezultatul a fost dezvăluit chiar în platou: testul a fost negativ.

Cum a reacționat Ioana Tufaru când a aflat că nu este însărcinată

Deși vestea ar putea părea dezamăgitoare, Ioana a mărturisit că, în actualul context al vieții sale, absența unei sarcini este un lucru bun. Ea a recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere fizic și emoțional, menționând inclusiv pierderea recentă a trei dinți. În emisiune, a primit sfaturi și încurajări din partea a doi medici prezenți în platou, care au încurajat-o să își acorde timp pentru a-și regăsi echilibrul.

„Într-un fel mă bucur că nu este nimic. Probabil că m-am înșelat și eu și probabil vorbind, fiind vârsta înaintată, despre menopauză. Și probabil asta a fost derutarea. Perioada asta mai lungă în care n-a mai fost perioada lunară”, a explicat Ioana.

