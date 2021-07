Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce s-a zvonit că el și Viorica divorțează. „Suntem triști din cauza situației cu care ne confruntăm”

„Suntem triști din cauza situației cu care ne confruntăm, nu ne este ușor. Plus că nu avem nici concerte. Nu este adevărat ce se spune că eu și Viorica divorțăm. Clejanii au fost tot timpul un subiect bun pentru public”, a spus el pentru impact.ro.

Ioniță de la Clejani a făcut referire în declarațiile sale la situația pe care o traversează cu Fulgy, fiul lor care a fost prins drogat la volan. Tânărul a fost internat într-o clinică de reabilitare pentru trei săptămâni.

Fulgy neagă că a fost într-un centru, spune că a stat închis în casă, a meditat.

„Se spune că ori de câte ori cobori, important e cum te ridici. Am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut.

În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă asta, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil. de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show, conform spynews.ro.

