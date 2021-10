Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 8, s-a despărțit de logodnică. Plănuiau nunta: „Așa ne e mai bine”

Ionuț Belei și Sabina trăiau o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ patru ani. Aveau chiar și planuri de nuntă, însă în urmă cu patru luni au decis să se separe. Au luat-o pe drumuri separate. Anunțul l-a făcut chiar bucătarul, pe Instagram.

„Nu mai sunt cu Sabi, ne-am despărțit. Astăzi sau ieri se fac 4 luni de când nu mai suntem împreună. Am zis să vă răspund pentru că tot primesc mesaje dacă mai suntem sau nu împreună. Am luat decizia să ne despărțim, că așa ne e mai bine”, a anunțat Ionuț Belei în mediul online.

Povestea lui Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite”

Ionuț Belei a fost ales câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 8. Ionuț are 26 de ani și a reușit să ajungă în marea finală a show-ului, după ce și-a demonstrat talentul culinar în fața celor trei jurați.



Pasiunea lui Ionuț pentru bucătărie a început în urmă cu 7 ani, când a lucrat într-un restaurant din Germania și a avut de învățat de la adevărați maeștri în arta culinară, chefi care au obținut stele Michelin în localurile lor, potrivit Antena 1.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a declarat Ionuț Belei despre el.

