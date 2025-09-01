Ionuț Rusu a oferit noi detalii despre despărțirea de Viviana Sposub.Relația lor a durat trei ani, iar actorul a spus că programul încărcat de muncă a dus la separare.

„Prioritatea mea, dintotdeauna, ceea ce mi-a adus și probleme în relațiile personale, e obsesia pentru asta (n.r. – muncă)”, a precizat el, pentru Antena Stars, în 2023.

Acum, Ionuț Rusu a făcut noi dezvăluiri despre despărțire în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Întrebat dacă a suferit după Viviana Sposub, Ionuț Rusu a răspuns: „Asta este o întrebare roșie”, a spus el. „Da, da. A fost o perioadă mai dificilă, să zic așa. A fost brusc cumva. S-a întâmplat totul mai brusc și nu știu, cred că am simțit că nu s-a terminat cum trebuie. Adică noi n-am avut o discuție de final. A fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

Ionuț Rusu a mărturisit că i-a fost foarte greu după despărțirea de Viviana Sposub. „Cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs. Dar, da, a fost o perioadă grea. M-au ajutat prietenii, colegii.

Țin minte că le spuneam atunci: «băi, nu mai da informații despre ce se întâmplă cu ea» sau ceva de genul acesta, că mă ajută mai tare la desprindere. În rest, sunt foarte ok acum. Adică ar fi culmea după atâția ani să mai sufăr. După aceea, am început să mai ies, să cunosc alte fete și mi-am revenit, să zic așa, nu mai am rămășițe, deși mi s-a reproșat în relațiile anterioare”, a mai mărturisit el, potrivit Click.

