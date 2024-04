În vârstă de 85 de ani, Irina Loghin are în continuare o viață foarte activă. Merge la cântări și concerte, uneori e prezentă și în emisiuni de televiziune, iar timpul liber îl dedică familiei sale. E cea mai fericită de când a devenit bunică în 2022, atunci când fiica Irinuca a adus-o pe lume pe Ana Alexandra.

Irina Loghin: „Eu nu mai consum carne de mai bine de 50 de ani”

Pe lângă cei dragi, Irina Loghin se preocupă și de sănătatea ei. De peste 50 de ani a renunțat la carne și spune că se simte foarte bine, mai ales că singură își prepară multe rețete bogate în proteine. Spune că din Piața Obor din București își cumpără multe semințe, pe care le folosește la diverse preparate.

„Eu nu mai consum carne de mai bine de 50 de ani, oricum nu mi-a plăcut niciodată, nici în copilărie. Dar, îmi iau proteinele necesare organismului din semințe, pe care le cumpăr din Piața Obor, acolo găsești o varietate.

Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne. Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete”, explică artista pentru Playtech.

Cu dieta ei Irina Loghin s-a obișnuit, spune că așa s-a menținut în formă și sănătoasă. „Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate. Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit”.

Deși în trecut a avut câteva probleme de sănătate, Irina Loghin spune că acum se simte bine, are grijă să facă și sport pentru a se menține. „Acum mă simt bine, am făcut fizioterapie, am urmat sfatul medicilor, nu mai am probleme de sănătate. Oricum, fac mișcare, ies la plimbare în parc. Le recomand tuturor măcar 20 de minute de mișcare, de mers, la pas, în fiecare zi”.

Irina Loghin s-a implicat în politică

Irina Loghin s-a născut la 19 februarie 1939, în Gura Viitoarei, Prahova și este supranumită „regina muzicii populare”. A fost solistă a ansamblurilor Ciorcârlia, Barbu Lăutaru și Ciprian Porumbescu.

Irina Loghin este căsătorită cu fostul campion la lupte greco-romane Ion Cernea și este mamă a doi copii, Ciprian și Irinuca. Prin Decretul nr. 1122 din 19 decembrie 1967 al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, artistei Irina Loghin i s-a acordat Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a „pentru merite deosebite și îndelungată activitate artistică”.

În octombrie 1998, s-a înscris în Partidul România Mare (PRM). În legislatura 2000-2004 a fost deputat ales pe listele PRM, iar în legislatura 2004-2008 a fost senator român, ales în județul Giurgiu, calitate în care a încercat să ajute artiștii români și bătrânii, dar nu a mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat de senator.

