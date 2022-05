Invitată în cel mai recent podcast al lui Andi Moisescu, cântăreața a explicat că la debutul ei în muzică, în România, a fost nevoie de un credit la bancă. „Eu am început împrumutând bani de la bancă ca să-mi plătesc un credit pe care l-am terminat acum vreo 2 sau 3 ani”, a precizat vedeta.

Ea a clarificat că pentru a primit un contract casa de discuri de atunci i-a cerut bani. „Ca să mă semneze”, i-a spus ea lui Andi Moisescu.

„Asta era o combinație de pe aici. Între timp am învățat ce înseamnă combinație. E ca și cum «bă, eu te semnez, dar am nevoie de bani să investesc în proiectul tău și cumva trebuie să vii tu cu banii de acasă că eu n-am.» Eu nu știam atunci cum funcționează lucrurile. Pentru mine era o chestie nouă. Și, în general, România era ceva de neatins, era o încercare tristă de a face ceva”, a clarificat Irina Rimes.

Întrebată cum a reușit să aibă un așa succes în România, Irina Rimes a explicat: „Eu cred că se dorea o fată care să cânte în zona moldovenilor…Carla Dreams, The Motans.(…) Cred că era un loc liber.(…) E ușor să-ți găsești în loc în muzică dacă vii cu ceva care încă nu există sau ceva care lipsește. Atunci îți e ușor, în rest e foarte greu”.

În pandemie, Irina Rimes a fost nevoită să ia o pauză mai lungă de la concerte, de la cântări. Toate evenimentele au fost anulate sau reprogramate, așa că activitatea ei a avut de suferit. Artista a recunoscut în urmă cu un an de zile că în perioada pandemiei a fost mai chibzuită în ceea ce privește partea financiară.

„Nu știu să spun dacă sunt bogată sau săracă. Sunt OK. Nu pot să spun că sunt bogată pentru că sunt lucruri pe care mi-aș dori să le fac, dar nu am resursele financiare necesare. De exemplu, acum nu îmi permit să mă duc într-o vacanță în Maldive sau oriunde. Dar dacă este o necesitate să plec în Franța pentru că am acolo studiouri, nu o fac pentru că îmi fac vacanțe în Franța, ci pentru că trebuie să îmi dezvolt acest business. Din moment ce se dezvoltă proiectul, devine un business. Muzica e în studio și la concerte. În rest este o strategie foarte bine definită. Depinde despre ce vorbim.”, a spus Irina Rimes într-un interviu, conform spynews.ro.

„Dacă trebuie să investesc niște bani, găsesc. Iau de la mine, fac niște contracte de imagine, dar dacă trebuie să plec în Maldive acum, să îmi fac o vacanță pentru mine, nu mi-aș permite. Suntem în pandemie și nu știm când o să revenim la evenimente.”, a mai declarat artista.

