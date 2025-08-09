Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu, în vârstă de 68 de ani, trece printr-o perioadă dificilă, după ce și-a pierdut întreaga avere agonisită de-a lungul vieții și a ajuns să locuiască într-un centru de bătrâni din Ghermănești, același loc unde tatăl său și-a petrecut ultimele clipe din viață.

„De la Mr. Pink nu a venit nici un leu, bani au venit numai de la fiica lui, Irinuca. Îl mai ajută și prietenii mai vechi, care l-au mai scos la câte o masă sau la o plimbare”, a spus Ion Cassian, pentru click.ro.

Deși pensia sa nu acoperă costurile lunare, Irinel Columbeanu beneficiază de sprijinul patronului azilului, Ion Cassian, care i-a întins o mână de ajutor încă de la început și i-a promis că nu îl va lăsa la greu.

Irinel Columbeanu și-a ales locul de veci

Acesta va fi cel care se va ocupa și de înmormântarea fostului milionar, la dorința expresă a acestuia. Columbeanu și-a exprimat dorința de a fi înmormântat la Cimitirul Ghencea Militari, lângă tatăl său.

„Am discutat cu Irinel despre asta, mi-a spus că ar vrea să fie înmormântat unde este și tatăl lui (n.r.-la Cimitirul Ghencea Militar), acolo au locul de veci al familiei.

Dar, nu voi fi singurul care se va ocupa de asta, mi-a lăsat și numărul de telefon al unei cunoștințe, cu care ar trebui să iau legătura, după decesul lui. Eu m-am mai ocupat și de înmormântările altor foști pacienți, care m-au rugat să îi conduc pe ultimul drum. Am plătit adesea tot, de la sicriu, până la parastas. Dacă așa mă roagă oamenii, le respect această ultimă dorință”, a mai spus patronul azilului, conform sursei citate mai sus.

