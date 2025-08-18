Până acum, cele care pare că au picat deja în ispită sunt Ella Vișan și Maria Avram, tinere care au ajuns la Insula Iubirii 2025 alături de Andrei Lemnaru și Marius Avram, partenerii lor.

Libertatea a stat de vorbă cu ispita Sorin Encică, pentru a afla, pe cât posibil, detalii din show-ul de la Antena 1 care nu s-au văzut încă la televizor.

Sorin Encică a legat prietenii cu toată lumea

„Testul la care se supun concurenții chiar este unul foarte complex, să zic așa. Și dacă tu nu-i ajuți pe ei să aibă testul, tu ești degeaba acolo. Simți că poți să le dai o mână de ajutor chiar dacă-i desparți. În același timp, n-am putut să fiu vreodată fals sau să fac anumite lucruri la modul: «Hai că asta e de dragul camerelor de filmat»

Am legat prietenii acolo cu toată lumea. Dacă mergi acolo ca ispită, nu te gândești la faptul că tu strici o relație. Tu ajuți acea relație! Nu m-am dus acolo să fiu fals și să mă duc să spun anumite lucruri, precum «Te iubesc» sau «Sunt îndrăgostit de tine», nesimțind acele lucruri. Dar am încercat să creez o conexiune, am încercat să mă apropii de cineva, să fiu cumva acolo, ca acea persoană să poată să-și dea niște răspunsuri. Sau cel puțin partenerul ei să poată să vadă anumite lucruri, să o vadă pe ea într-un context”, a spus Sorin Encică în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum vede el lucrurile care s-au întâmpla în Thailanda, ispita masculină a precizat că show-ul Insula Iubirii reflectă foarte multe lucruri din problemele fiecăruia de acasă

„Cred că depinde foarte mult de ei. Ce se întâmplă în Thailanda e tot în această lume. Nu e doar o noapte, cum se spune «Ce se întâmplă în Vegas, rămâne în Vegas», să ai doar o noapte și foarte multă nebunie. Nu! La «Insula Iubirii» este o întreagă călătorie ce reflectă foarte multe lucruri din problemele fiecăruia de acasă, din problemele fiecăruia cu el însuși. Sau punctele forte pe care le are fiecare. Și ies foarte multe lucruri la iveală despre concurenți, cât și despre ispite. Dar show-ul este focusat pe concurenți. Și ei putem să spunem că trăiesc toate acele emoții, sentimente, într-un mod mult mai intens decât noi. Noi eram cumva pe plan secundar”, a afirmat ispita masculină din show-ul de la Antena 1.

Concurentele de la Insula Iubirii 2025 s-au deschis odată cu trecerea timpului

Tânărul care s-a făcut remarcat la Insula Iubirii 2025 datorită versurilor pe care le-a scris în timpul emisiunii din Thailanda a precizat că nu a cunoscut niciun concurent înainte de show și că fetele din cupluri s-au deschis tot mai mult cu fiecare zi care trecea.

„Noi nu am avut șansa să cunoaștem cuplurile înainte de emisiune, i-am văzut doar la ceremonie. Nici nu i-am auzit vorbind unii cu ceilalți sau să aflăm prea multe despre ei. Ce pot să spun e că fetele la început, dar și noi, eram foarte timizi. Cel puțin eu am fost mai timorat în anumite momente și mi-a fost cumva greu, pentru că simțeam ca un zid din partea fetelor. Puneai o întrebare, îți răspundea evaziv… Cu timpul s-au distins și cu timpul au început să se deschidă și să fie… chiar să formăm un grup acolo, pentru că asta e destul de important: să fie o energie mișto și să ne simțim bine cu toții. Și apoi să vedem ce se întâmplă mai departe”, a încheiat Sorin Encică interviul pentru Libertatea.