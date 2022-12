Iubita lui Cătălin Scărlătescu, replică șocantă pentru Delia. Artista a rămas mască „Nu ai observat că în nicio poveste prințesele nu nasc?”

Reacția Doinei vine după ce recent, Delia a declarat că nu vrea să aibă copii, pentru că nu se simte pregătită. Sunt mulți cei care au acuzat-o pe iubita lui Cătălin Scărlătescu pentru afirmațiile sale.

Doina Teodoru: Delia, ție chiar ți s-ar potrivit rolul de prințesă.

Delia: Ia! Cum?

Doina Teodoru: Chiar ți s-ar potrivi. Nu ai observat că în nicio poveste prințesele nu nasc? Nu fac copii. Doar reginele nasc. Așa că las-o pe regina Andra și tu mergi pe drumul tău.

Costel: Oh, my God! (n.r- Oh, Doamne!)”

Unii s-au amuzat copios, specificând că iubita chef-ul a reușit să o pună la colț pe Delia, în timp ce alții au avut o reacție dură asupra Doinei, potrivit Wowbiz.

Mulți au considerat gluma actriței a fi deplasată, având în vedere cariera cântăreței, în comparație cu cea a Doinei.

„Moamăă, ce i-a dat-o Deliei. Directă si croșeu, bang-bang!:) Ba nu, directă, croșeu și pateu. Bang, bang, bang!”/ „Foarte urâtă gluma adresată Deliei. De prost gust. Spusă și de cineva care mai ieri zicea ca ea e naturală, nu se vopsește, nu se machiază.

O funcționară și-a reclamat șefii pentru fraudă cu fonduri europene, a fost demisă și repusă în funcție de instanță, sub aceiași șefi

Glumește pe seama cuiva care are o carieră la care ea nici nu poate visa. Pentru că nivelul ei e să stea lângă cei mai în vârstă care o scot din umbra necunoscutului. Atât poate, atât face”/ „Delia cu 10+ ani mai mulți, are o carieră muzicală în spate, spectacolele ei sunt grandioase și cu sala plină, nu se trag de șireturi”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

