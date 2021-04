Iubita lui Dani Oțil a anunțat sexul bebelușului. Gabriela Prisăcariu, imagine de pe plaja din Dubai

Gabriela Prisăcariu a publicat o imagine de pe plajă, unde Dani Oțil stătea cu mâna pe burtica sa de gravidă. Viitoarea mămică a precizat în descrierea imaginii: „Cu băieții mei”, a scris Gabriela pe Instagram.

„Pentu toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre.

Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule.

Pentru toți… hai ca am glumit…nu pentru voi. Ci pentru noi…o sa avem un copil. Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a spus Dani Oțil în urmă cu o lună.

