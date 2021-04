„Cred că va frânge foarte multe inimi Radu Ștefan Bănică. Înțeleg că are vreo 18 ani, cam așa. Mie nu mi se pare că seamănă cu tatăl lui așa de mult… Nu, nu mi se pare că seamănă cu Ștefan Bănică”, a spus Iulia Albu despre Radu Ștefan în emisiunea „La Măruță”.

Criticul de modă a prezentat o serie de poze cu tânărul artist și s-a arătat foarte încântată de aparițiile lui, de felul în care se poartă, cum se îmbracă.

„Mi se pare că are un look total diferit față de absolut tot ce am văzut, cel puțin în zona de Instagram are un potențial fabulos. Dacă va încerca să exploateze și această parte, va fi un succes garantat. Despre cum cântă nu știu…

Și el e tot actor”, a mai adăugat Iulia Albu.

În prezent, Radu Ștefan Bănică are 18 ani și e student la UNATC. Tânărul e pasionat de teatru și de muzică. Acum e concurent și la „Te cunosc de undeva”, acolo se transformă în diferiți artiști, cântăreți.

