Prezentatoare e rubricii „Vremea” de la Pro TV, Iulia Pârlea a devenit una dintre cele mai îndrăgite moderatoare ale postului de televiziune. Pe 8 octombrie, ea sărbătorit ziua de naștere în stil mare, a dat o petrecere la un restaurant din București.

Iulia Pârlea, în lacrimi de ziua ei

Toți prietenii ei au fost invitați, printre care și multe vedete de la Pro TV. Andreea Esca, Cosmin Stan, Roxana Hulpe, dar și Horia Brenciu au luat parte la distracție. Au servit preparate alese, dar s-au și distrat, la un moment dat Andreea Esca a fost în centrul atenției, a dansat cu Cosmin Stan.

„Hai că suntem gașcă mișto! La mulți ani, Iulia! Ne-a plăcut la ziua ta:) #pro #team”, a scris Andreea Esca în mediul online, unde a arătat mai multe imagini de la petrecerea Iuliei Pârlea. Îmbrăcată într-un corset roșu cu pantaloni negri, Iulia Pârlea a fost cea mai emoționată la momentul tortului.

A și lăcrimat, iar prietenii au luat-o în brațe. „40. A început așa, fix cum am visat – chiar mai bine și mai frumos! ❤️A fost despre familie, iubire, prietenie, bucurie și lacrimi de fericire. Sunt recunoscătoare pentru tot!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Mulțumesc din suflet celor care și-au rupt din timpul lor să fie alături de mine și celor care mi-au dat mesaje și încă nu am apucat să le răspund! 🙏🏻❤️ #grateful”, a fost mesajul ei după aniversarea celor 40 de ani.

Iulia Pârlea, dezvăluiri neașteptate

Absolventă a Facultății de Jurnalism, vedeta de la PRO TV afirmă într-un interviu pe care ni l-a acordat recent că se vede lucrând în presă până la bătrânețe, însă nu în fața camerelor de filmat, ci în spatele acestora!

„Mă văd făcând asta, de asta am dat și la Jurnalism și am ținut morțiș să termin și să-mi iau diploma. Pentru că mă văd făcând asta și pe mai departe, la modul în spatele camerelor de filmat. Adică sunt conștientă că timpul trece, am 40 de ani…”, a spus Iulia Pârlea în exclusivitate pentru Libertatea.

I-am adus însă aminte Iuliei Pârlea că Florin Busuioc, colegul ei de la Meteo, are 63 de ani, deci meseria de prezentator poate fi și una foarte îndelungată. „Așa este, dar Busu e special! Busu e actor și altfel stau lucrurile la bărbați. La femei…”, ne-a răspuns vedeta de la PRO TV.

Pe Iulia Pârlea nu o sperie munca

Întrebată dacă s-ar vedea și în alte proiecte de la PRO TV, Iulia Pârlea ne-a spus că poate să învețe orice ține de televiziune și poate lucra oriunde în această breaslă.

„Cred că pot face orice. Eu învăț repede! Pot să fac orice. Nu mă sperie munca. Cu siguranță m-aș vedea și în alte proiecte! Și asta pentru că iubesc tot ce ține de televiziune și, ți-am spus, cred că m-aș descurca în orice. Știu că pare că sunt lipsită de modestie, dar asta mi-a demonstrat timpul.

În toate proiectele în care am fost implicată… La PRO TV nu am prezentat numai vremea. Am făcut parte și din echipa Vocea României, am prezentat cu Pavel Bartoș, am prezentat și ediția specială de 1 Decembrie cu Horia Brenciu și m-am descurcat, eu așa zic. Și audiențele au spus la fel”, a încheiat Iulia Pârlea interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE