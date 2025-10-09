Absolventă a Facultății de Jurnalism, vedeta de la PRO TV afirmă într-un interviu pe care ni l-a acordat recent că se vede lucrând în presă până la bătrânețe, însă nu în fața camerelor de filmat, ci în spatele acestora!

„Mă văd făcând asta, de asta am dat și la Jurnalism și am ținut morțiș să termin și să-mi iau diploma. Pentru că mă văd făcând asta și pe mai departe, la modul în spatele camerelor de filmat. Adică sunt conștientă că timpul trece, am 40 de ani…”, a spus Iulia Pârlea în exclusivitate pentru Libertatea.

I-am adus însă aminte Iuliei Pârlea că Florin Busuioc, colegul ei de la Meteo, are 63 de ani, deci meseria de prezentator poate fi și una foarte îndelungată. „Așa este, dar Busu e special! Busu e actor și altfel stau lucrurile la bărbați. La femei…”, ne-a răspuns vedeta de la PRO TV.

Întrebată dacă s-ar vedea și în alte proiecte de la PRO TV, Iulia Pârlea ne-a spus că poate să învețe orice ține de televiziune și poate lucra oriunde în această breaslă.

„Cred că pot face orice. Eu învăț repede! Pot să fac orice. Nu mă sperie munca. Cu siguranță m-aș vedea și în alte proiecte! Și asta pentru că iubesc tot ce ține de televiziune și, ți-am spus, cred că m-aș descurca în orice. Știu că pare că sunt lipsită de modestie, dar asta mi-a demonstrat timpul.

În toate proiectele în care am fost implicată… La PRO TV nu am prezentat numai vremea. Am făcut parte și din echipa Vocea României, am prezentat cu Pavel Bartoș, am prezentat și ediția specială de 1 Decembrie cu Horia Brenciu și m-am descurcat, eu așa zic. Și audiențele au spus la fel”, a încheiat Iulia Pârlea interviul pentru Libertatea.

