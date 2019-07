De Florian Gheorghe,

Tânărul pianist Iulian Ochescu (FOTO dreapta), 26 ani, a fost distins cu premiul pentru “Cel mai bun acompaniator al secțiunii violoncel”, la ediția a XVI-a a Concursului Internațional Piotr Ilici Ceaikovski, un eveniment foarte important în muzica clasică, organizat anual la Moscova.

“Am fost foarte emoționat și foarte onorat să cânt cu violoncelistul american Zlatomir Fung, cel care a câștigat medalia de aur a concursului. Zlatomir este și câștigătorul premiului 1 la Festivalul-concurs George Enescu ediția 2016. Atunci ne-am cunoscut și am cântat cu el prima oară. Am avut împreună și un recital special la Ateneul Român, anul trecut, iar decizia de a participa împreună la concursul de la Moscova a fost spontană, am vrut să-l susțin în acest vis pe care îl are de mult timp”, ne-a declarat Iulian, care consideră premiul obținut unul foarte important, pentru că i-a fost decernat de “oameni cu o experiență deosebită și cariere impresionante în muzica clasică”.

Membru al grupului Ludens Piano Trio, Iulian este absolvent al Colegiului Național de Muzică George Enescu, al Universității Naționale de Muzică și a susținut conncerte pe întregul mapamond, în locuri de referință pentru muzica clasică.

FOTO Florin Ochescu, Silvia Dumitrescu si micuțul Iulian

