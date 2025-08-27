În ediția din 26 august de la Insula Iubirii 2025, apropierile dintre Ella Vișan și ispita Teo sunt din ce în ce mai dese și fără rețineri. Cu toate acestea, cei doi au și momente cu mici neînțelegeri, având în vedere că se cunosc de doar câteva zile.

Iustina Loghin, deranjată de comentariile Ellei Vișan

La un moment dat, Ella și Teo s-au distanțat, iar când au încercat să comunice pentru a rezolva situația, Ella i-a spus ispitei: „Eu nu sunt Iustina”. Ea a făcut referire la Iustina Luchian, care a participat la emisiune sezonul trecut. Fosta concurentă și ispita s-au apropiat, însă doar au petrecut timp împreună, fără săruturi și alte apropieri.

Deranjată că Ella Vișan i-a menționat numele la Insula Iubirii 2025, Iustina Luchian a transmis pe Instagram: „M-am enervat! 😡 Nu înțeleg de ce tot îmi pronunță numele. Dragă, tu nu ai cum să fii Iustina niciodată! Nu înțeleg de ce tot insistă fata asta pe ideea că ea nu e Iustina și că nu vrea să fie comparată cu Iustina. Stai liniștită, între noi două nu există niciun fel de comparație.🤗✨”.

Fosta concurentă a oprit comentariile publice, fanii nu se pot da cu părerea pe contul ei de Instagram despre această situație care pe ea a deranjat-o și a ținut să reacționeze.

Iustina Loghin a criticat ispitele

Fosta concurentă se uită la emisiune și la începutul acestui sezon, în mediul online, Iustina Loghin a transmis un mesaj radical cu privire la ispite și concurentele de anul acesta, după ce a urmărit prima ediție a sezonului Insula Iubirii din 2025, Insula Iubirii, care s-a difuzat pe 21 iulie.

„Mă uit la Insula Iubirii și sunt șocată cât de cuminți sunt concurentele cu ispitele. Dacă eram eu acolo, una nu scăpa! Nici toată apa din lume nu le mai spăla. Ispitele astea se cred superioare, dar sunt vai și-amar de ele. Noroc că nu sunt acolo să mă iau de ele pe original. Calm, că oricum nu le vrea nimeni de neveste”, a scris Iustina pe Facebook.