Jack Nicholson, unul dintre cei mai apreciați actori din istoria Hollywoodului, a trăit timp de 37 de ani fără să știe adevărul despre propria familie. Născut pe 22 aprilie 1937, actorul a aflat abia în 1974, în timpul unui interviu pentru revista Time, că femeia pe care o considera sora lui era, de fapt, mama sa.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care jurnalistul l-a întrebat direct: „Este adevărat că sora dumneavoastră June este, de fapt, mama?”. Inițial, actorul a negat categoric, însă sora lui, Lorraine, singura rudă în viață la acel moment, a confirmat informația. Mama biologică, Ethel May Nicholson, și June muriseră deja, iar tatăl, afectat de alcoolism, dispăruse din viața lui.

Un secret de familie bine ascuns

Jack Nicholson a fost crescut de bunicii săi, pe care i-a considerat părinți toată copilăria. Aceștia aveau un salon de înfrumusețare și s-au ocupat de creșterea lui, în timp ce June, cu 17 ani mai mare, era prezentată drept sora lui, potrivit onet.pl.

Motivul ascunderii adevărului ține de contextul social al vremii: în comunitățile conservatoare, o mamă adolescentă era considerată un scandal mai mare decât alte probleme grave. Astfel, familia a ales să ascundă realitatea pentru a evita stigmatizarea.

Actorul nu a aflat niciodată cu certitudine cine a fost tatăl său biologic, deși au existat mai multe speculații. Cu toate acestea, el nu a insistat să descopere adevărul, declarând simplu: „Nu mă interesează”.

Cum l-a afectat descoperirea pe Jack Nicholson

Deși vestea a fost șocantă, Jack Nicholson a spus ulterior că nu a fost traumatizat: „A fost un moment dramatic, dar nu m-a distrus. Eram deja format ca om.”

Totuși, prietenul său, Peter Fonda, a susținut că actorul a fost profund afectat și a stat zile întregi retras, încercând să proceseze informația.

De la „clovnul clasei” la legendă a cinematografiei

În adolescență, Nicholson era cunoscut drept „clovnul clasei”, însă pasiunea pentru film l-a ghidat către o carieră impresionantă. A început cu roluri mici și joburi în industrie, iar succesul a venit în 1969, odată cu filmul Easy Rider, care i-a adus prima nominalizare la Oscar.

De-a lungul carierei, a câștigat trei premii Oscar și numeroase alte distincții, devenind unul dintre cei mai mari actori ai tuturor timpurilor.

Viața departe de lumina reflectoarelor

În ultimii ani, Jack Nicholson s-a retras din viața publică și profesională, fără a anunța oficial pensionarea. Deși au existat zvonuri despre probleme de sănătate, actorul le-a negat, afirmând că se simte bine și se bucură de viață.

Cu cinci copii și o viață personală intens mediatizată, Nicholson a ales să trăiască după propriile reguli, departe de presiunea Hollywoodului.

Un actor celebru a descoperit la 37 de ani că „sora” era, de fapt, mama lui. A trăit zeci de ani fără să știe adevărul despre propria familie
Stiri Mondene 11:30
Un actor celebru a descoperit la 37 de ani că „sora” era, de fapt, mama lui. A trăit zeci de ani fără să știe adevărul despre propria familie
