Decizia retragerii PSD din coaliția de guvernare a fost luată luni, când partidul a hotărât să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Conform surselor citate de presa centrală, dacă social-democrații își retrag miniștrii, premierul ar urma să înlocuiască toți secretarii de stat, prefecții, subprefecții, președinții de agenții și consilierii numiți de PSD, în cadrul ședinței de Guvern programate joi.

Premierul Ilie Bolojan a spus încă de vineri, 17 aprilie, că nu își va da demisia de la șefia Executivului, indiferent de demersurile PSD – chiar dacă miniștrii social-democrați vor pleca din Guvern sau i se va retrage sprijinul politic.

„Dacă vreți să vă retrageți miniștrii, retrageți-vă și secretarii de stat, și prefecții, și șefii de agenții, și toată șefimea PSD-istă din stat! Până acum ați fost și la putere, și în opoziție. De data asta, nu mai puteți sta la putere în timp ce pretindeți că sunteți în opoziție. Nu merge să pleci doar din fotografiile de la Palatul Victoria, dar să rămâi în continuare cu oamenii tăi în funcțiile de control”, a scris Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, pe Facebook.

Conducerile companiilor feroviare nu pot fi schimbate

Chiar și liderii PSD au admis că retragerea din guvern ar putea include și demisia tuturor funcționarilor numiți de partid.

„În prima etapă vom retrage miniștrii din Guvern pentru a arăta că nu mai există această susținere. Există și o dezbatere dacă să retragem și secretarii de stat. Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot”, a confirmat Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

În sectorul feroviar, mandatele unor membri ai consiliilor de administrație și ale directorilor generali ai companiilor de stat, numiți de PSD, nu pot fi revocate înainte de termen, conform prevederilor din guvernanța corporativă.

Spre exemplu, Ion Damian, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, a fost numit în această funcție datorită sprijinului oferit de Sorin Grindeanu. Damian, fost polițist, a fost transferat din Timișoara la București pentru a ocupa acest post.

Ionuț Săvoiu, secretar de stat PSD și Claudiu Mureșan, președinte al ARF, pe lista neagră

Cu toate acestea, funcțiile de secretari de stat, prefecți și președinți de agenții sunt mai ușor de schimbat, fiind nominalizări politice directe.

Printre cei vizați se numără Ionuț Săvoiu, secretar de stat din partea PSD Dâmbovița, responsabil pentru coordonarea sectorului feroviar, inclusiv Metrorex.

Săvoiu a fost numit de Guvern în ianuarie 2022, iar o lună mai târziu i s-au atribuit responsabilitățile legate de domeniul feroviar. El este inginer geodez de profesie și a fost susținut politic de PSD pentru această poziție.

Un alt nume important este Claudiu Mureșan, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), care are rang de secretar de stat.

Mureșan a fost numit pe 10 decembrie 2025, la propunerea PSD. Anterior, acesta a fost senator PSD și președinte al Comisiei de Comunicații a Senatului, având o carieră politică ce a inclus și o perioadă în rândurile USR.

Claudiu Mureșan este economist de profesie și a ocupat, de asemenea, funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Telecomunicații CFR SA pentru o scurtă perioadă.

