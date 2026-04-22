Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, restricțiile se aplică în perioada 22 aprilie 2026, ora 8.30 – 28 aprilie 2026, ora 23.00.

Lucrările au loc în zona pasajului de la km 76+861, pe calea 1, banda 1. În acest interval, circulația rutieră va fi deviată pe banda a doua a aceluiași sens.

Reprezentanții DRDP au transmis că intervențiile sunt necesare pentru remedierea problemelor apărute la nivelul carosabilului, pe un tronson relativ recent dat în folosință.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipelor din teren, pentru a evita incidentele, potrivit B365.

Restricțiile vizează unul dintre cele mai noi segmente ale autostrăzii de centură a Capitalei, ceea ce ridică semne de întrebare privind rezistența asfaltului pe acest sector.

Lotul 2 Sud, care leagă zonele Vidra și Bragadiru, este esențial pentru fluidizarea traficului din jurul Bucureștiului, fiind intens utilizat de șoferii care tranzitează zona de sud a Capitalei.

Lotul 3 al Autostrăzii A0 Sud s-a deschis pe 30 iunie 2025.

În paralel, lucrările de infrastructură continuă și în nordul Bucureștiului. Metrorex a anunțat recent restricții de circulație în Otopeni, pentru construcția Magistralei M6.

Printre care:

închiderea circulației pe strada Oașului în zona viitoarei stații Bruxelles

devierea traficului către DN1, printr-un podeț provizoriu

lucrări de deviere a rețelelor edilitare și amenajarea unui trotuar temporar

Restricțiile din Otopeni vor fi în vigoare aproximativ un an și jumătate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE