La cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy, care a avut loc duminică, la Los Angeles, Jay-Z a urcat pe scenă și a avut un discurs dur la adresa organizatorilor. Rapperul american este nemulțumit de faptul că soția sa, Beyonce, deși are cele mai multe trofee din istorie, nu a primit cel mai prestigios premiu.

Jay-Z și-a spus nemulțumirea în timp ce i se înmâna premiul Dr. Dre Global Impact, reproșând în cadrul evenimentului că au ignorat-o pe Beyoncé și nu i-au acordat premiul pentru albumul anului.

În timpul discursului său, Jay-Z a vorbit despre faptul că și-a dorit întotdeauna ca Grammy să recunoască artiștii care influențează cel mai mult cultura.

„Cât de departe am ajuns cu Will Smith, Fresh Prince câștigând primul lor Grammy în ’89 și boicotând, pentru că nu a fost televizat”, a spus el. „Și apoi au mers la un hotel pentru a urmări Grammy-urile. Nici măcar nu înțeleg, nu a fost un mare boicot. Dar apoi, în ’98, am luat o pagină din cartea lor și am fost nominalizat pentru cel mai bun album rap. Iar DMX a scos două, ambele au fost pe primul loc, iar el nu a fost nominalizat deloc. Așa că am boicotat și am privit. Spun doar că vrem ca voi toți să vă înțelegeți bine. Vă iubim pe toți, vă iubim pe toți. Vrem să o faceți cum trebuie – sau cel puțin să vă apropiați de ea. Și, evident, este subiectiv, pentru că este vorba de muzică și se bazează pe opinii, dar unele lucruri…”

În acel moment, s-a uitat la Beyoncé, soția sa, și a spus: „Nu vreau să o fac de râs pe această tânără doamnă, dar are mai multe premii Grammy decât oricine și nu a câștigat niciodată albumul anului. Așa că, chiar și după propriile voastre standarde, asta nu funcționează. Gândiți-vă la asta! Are cele mai multe premii Grammy și nu a câștigat niciodată albumul anului. Nu merge așa!”

Apoi a dublat afirmația spunând: „Când sunt nervos, spun adevărul”.

Beyoncé a intrat în istoria premiilor Grammy anul trecut. Cu 32 de premii, ea a doborât recordul pentru cele mai multe premii Grammy câştigate într-o singură carieră, deţinut anterior de dirijorul Georg Solti (31).

De-a lungul carierei sale, Jay-Z a câștigat 24 de premii Grammy și a primit 88 de nominalizări. Rapperul a câştigat primul Grammy pentru cel mai bun album rap pentru „Vol. 2 … Hard Knock Life” în 1998. În prezent, el deţine distincţia pentru artistul rap cu cele mai multe premii Grammy din istorie, la egalitate cu Kanye West.

