În vârstă de 62 de ani, Dan Bittman a rememorat perioada adolescenței, când nu avea altă grijă decât învățat și ieșirile cu prietenii. „Eu am terminat Liceul German și am avut niște colegi formidabili, niște inteligențe extraordinare, care au ajuns foarte bine mulți dintre ei. Atunci, toată lumea era pe socializare, nu pe distanțare, așa cum este azi. Acum, din ce observ, fiecare e cu telefonul lui, cu computerul lui”, a spus artistul.

Dan Bittman: „Mi s-a făcut un dor de casă și m-am întors”

Înainte de dea la facultate, Dan Bittman a fost plecat în străinătate, mama l-a trimis în Austria și Germania, însă lui i s-a făcut dor rapid de România. „În 1980, mama s-a dat peste cap să-mi facă rost de pașaport, să mă trimită în Austria și Germania, ca să fug din țară, și n-am reușit, pentru că nu mi-a plăcut deloc. M-am simțit foarte bine acolo, mi s-a părut că totul ține de normalitate.

Când am ajuns în Austria și Germania, mi s-a părut că e lumea mea normală, dar, după trei luni, mi s-a făcut un dor de casă și m-am întors. Am dat la Arhitectură, crezând că doar faptul c-am stat prin Germania mă va promova.

Nu s-a întâmplat așa, și-n toamnă am dat la Hidrotehnică, Facultatea de Construcții, și am intrat. Am reușit s-o termin cu greu, dar glorios. Măcar diploma mea e luată pe bune (râde), Călin Popescu Tăriceanu fiindu-mi asistent. Foarte impresionat de faptul că am reușit să știu ceva materie, mi-a dat 8.50. Am uitat să spun că, înainte, m-am pregătit pentru Arhitectură cu regretatul Dinu Patriciu, un liberal adevărat… Deci am fost numai pe partea liberală, așa, în viață”, a mai spus el pentru viva.ro.

„Eu le-am dat un nume, acum depinde de ei ce vor face cu el”

Dan Bittman are o relație foarte bună cu băieții din relația lui cu Liliana Ștefan. Alex, Patrick și Mark sunt moștenitorii lui. „În ceea ce-i privește pe copiii mei, am încercat cât am putut să fac un pas în spate, să nu-i timorez, să nu trăiască în umbra faimei mele sau a numelui. Eu le-am dat un nume, acum depinde de ei ce vor face cu el. Încerc din răsputeri să-i canalizez, să le dau sfaturi bune atât cât pot eu. Mi-am dat seama că-i o greșeală să-i influențez aiurea și să-mi impun eu voința asupra lor.

Nu există un manual perfect cum să-ți crești copiii, învățăm cu toții, facem greșeli – și eu le-am făcut pe-ale mele în ceea ce-i privește -, dar sunt mândru de ei. Alex a ajuns foarte cunoscut în lumea producătorilor și a celor care se joacă cu sunetele, are un studio propriu, Patrick acum îi calcă și el pe urme și chiar i-a făcut o piesă cu care au fost la Europa FM și au reușit să intre în playlist pentru că au primit zece de DA atunci. Mark e încă școlar, în clasa a XI-a, face sport de performanță, s-a înălțat, are 1,87 m, face volei și îi place foarte mult. Sunt mândru și de el.

Cum să spun? Am copii cu care pot să mă mândresc și pot să spun: «Da, sunt fericit și mândru de ei». Încerc să păstrez cele mai bune relații cu ei, în sensul că vin la mine, le gătesc câteodată, ca să mâncăm împreună, Crăciunul îl facem împreună. De Revelion e mai greu, pentru că Alex e născut pe 1 ianuarie și merge cu prietenii și sărbătorește. Avem o relație frumoasă și normală și, când putem, cât mai mult, ne vedem și împărțim lucrurile”, a mai declarat Dan Bittman în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

