Jennifer Aniston și David Schwimmer, mai apropiați ca niciodată. Se zvonește că actorii din „Friends” formează un cuplu

„În primul sezon, am fost foarte atras de Jen”, a mărturisit David Schwimmer în cadrul „Reunion” care i-a reunit pe cei şase actori principali ai serialului „Friends”. Replica ei nu s-a lăsat așteptată prea mult: „A fost reciproc”, amintind însă că niciodată nu a fost momentul oportun, pentru că de fiecare dată celălalt era implicat într-o altă relație.

„Dar am fost ca două nave care se intersectează, deoarece unul dintre noi era încă într-o relaţie. Şi nu am trecut niciodată de ea. Am respectat asta”, a adăugat David, care joacă rolul lui Ross în „Friends”.

„Îmi amintesc că i-am spus lui David: ar fi cu adevărat păcat dacă atunci când ne-am săruta pentru prima dată, s-ar întâmpla la televizor”, a povestit actriţa care o interpretează pe Rachel în celebrul serial.

Potrivit Closer, Jennifer Aniston și David David Schwimmer s-au decis să își acorde o șansă, așa că la 20 de ani de la debutul serialului, actorii sunt din ce în ce mai apropiați.

Cei doi au fost văzuți împreună tot mai des, Jennifer și David s-au bucurat de cine romantice sau de plimbări lungi.

Un prieten apropiat cuplului a declarat pentru sursa menționată mai sus că actorii au devenit foarte apropiați după filmările de la „Friends Reunion” și că petrec foarte mult timp împreună.

„După reuniune, a devenit clar că rememorarea trecutului a stârnit sentimente puternice pentru amândoi și atracția dintre ei este încă acolo. Au început să-și trimită mesaje după filmări, iar abia de luna trecută David a zburat din New York, de unde stă, în L.A., ca să o vadă pe Jen.

Ei își petrec timpul împreună în casa lui Jen, unde ea îi gătește la cină și petrec timp de calitate împreună, vorbind și răzând. Ei au fost văzuți și bând vin și având discuții serioase în timp ce se plimbau printre via preferată a lui Jen din Santa Barbara, fiind clar că încă există foarte multă chimie între ei”, a declarat prietenul celor doi.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Poveștile pompierilor români în insula Evia: „O bătrână avea casa izolată în pădure, am ajuns la ea înaintea focului”

De la băiatul lui tata la mâna dreaptă a premierului Cîțu. Ce ne dezvăluie traseul academic al secretarului general al Guvernului

Numărul infectărilor crește îngrijorător în Israel, dar bilanțul oficial arată că vaccinurile funcționează

PARTENERI - GSP.RO Filmul arestării lui Dragoș Săvulescu » Ce făcea când a fost săltat de polițiștii greci

Playtech.ro ȘOC! Produsul Lidl România care dispare din magazine. A fost interzis, anunțul este oficial

Observatornews.ro Criminalul de la Runcu și-a ucis mama cu toporul de față cu tatăl și fratele mai mic. Un vecin l-a surprins când voia să ascundă cadavrul

HOROSCOP Horoscop 11 august 2021. Balanțele trebuie să dea dovadă de echilibru în tot ce fac și în cele mai mici lucruri

Știrileprotv.ro Șofer amendat în Mamaia din cauza numărului obscen de la mașină. Polițiștii i-au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare. VIDEO

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"